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Atalanta, nuovi contatti con l'entourage di Alajbegovic

Calciomercato

Nuovi contatti tra Atalanta ed entourage di Kerim Alajbegovic per cercare di trovare l'intesa e anticipare la concorrenza di diversi club europei. Operazione difficile ma i nerazzurri ci provano a ottenere l'ok definitivo del classe 2007

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L'Atalanta non molla la pista Kerim Alajbegovic. Nuovi contatti tra il club e l'enourage del giocatore, con i nerazzurri che stanno cercando di convincere il ragazzo per anticipare la numerosa concorrenza in Europa. Un'operazione non semplice, ma l'Atalanta ci prova per ottenere l'ok definitivo dal classe 2007.

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Un Mondiale da record

Con la sua Bosnia, Kerim Alajbegovic è stato protagonista al Mondiale con un gol da record in Bosnia-Qatar, grazie al quale è diventato l'ottavo marcatore più giovane di sempre nella storia superando Yamal.

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