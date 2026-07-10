Nuovi contatti tra Atalanta ed entourage di Kerim Alajbegovic per cercare di trovare l'intesa e anticipare la concorrenza di diversi club europei. Operazione difficile ma i nerazzurri ci provano a ottenere l'ok definitivo del classe 2007
L'Atalanta non molla la pista Kerim Alajbegovic. Nuovi contatti tra il club e l'enourage del giocatore, con i nerazzurri che stanno cercando di convincere il ragazzo per anticipare la numerosa concorrenza in Europa. Un'operazione non semplice, ma l'Atalanta ci prova per ottenere l'ok definitivo dal classe 2007.
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Un Mondiale da record
Con la sua Bosnia, Kerim Alajbegovic è stato protagonista al Mondiale con un gol da record in Bosnia-Qatar, grazie al quale è diventato l'ottavo marcatore più giovane di sempre nella storia superando Yamal.