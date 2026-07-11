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Calciomercato, ultime news di oggi in diretta live

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Qui tutta la giornata live di sabato 11 luglio attraverso le notizie raccolte dalla squadra calciomercato di Sky Sport con trattative e indiscrezioni non solo sulla Serie A, ma anche sulla Serie B, la Serie C e l'estero. 

SERIE A, IL TABELLONE MERCATO

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Calciomercato, le news di oggi

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Com'è andato il primo giorno di Mou al Real

Lo Special One si è messo al lavoro a Valdebebas, centro sportivo del Real Madrid dove nel suo staff figura un'altra vecchia conoscenza del club (e della Serie A): si tratta di Sami Khedira, ex centrocampista inserito nel suo staff tecnico

Mourinho, le prime foto del ritorno al Real: nel suo staff c'è Khedira

Mourinho, le prime foto del ritorno al Real: nel suo staff c'è Khedira

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Cagliari, Luvumbo torna al Maiorca

Zito Luvumbo torna al Maiorca: operazione in prestito con diritto di riscatto fino al termine della stagione. Il classe 2002 ha già giocato in Spagna nella seconda metà della stagione scorsa, dove ha collezionato 10 presenze e 2 assist

Cagliari, Luvumbo torna al Maiorca: i dettagli

Cagliari, Luvumbo torna al Maiorca: i dettagli

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Atalanta-Alajbegovic: cosa manca per l'ok

Nuovi contatti tra Atalanta ed entourage di Kerim Alajbegovic per cercare di trovare l'intesa e anticipare la concorrenza di diversi club europei. Operazione difficile ma i nerazzurri ci provano a ottenere l'ok definitivo del classe 2007

Atalanta-Alajbegovic: cosa manca per l'ok

Atalanta-Alajbegovic: cosa manca per l'ok

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Sampdoria, ufficiale l'arrivo di Sinani

Operazione a titolo definitivo, con il serbo (svincolato) che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028

sinani samp

Gila nella top 5 difensori più costosi della storia del Milan

Quali sono i difensori centrali più costosi nella storia del Milan? Tra questi sono anche Nesta, Thiago Silva e Stam: la classifica

Mario Gila nella top 5 dei difensori più costosi del Milan

Mario Gila nella top 5 dei difensori più costosi del Milan

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Milan, Gila: "Faremo belle cose con questa squadra"

Lo spagnolo ha firmato un contratto quinquennale da 5 milioni di euro a stagione. Il club rossonero ha trovato l'accordo con la Lazio per un'operazione da 30 milioni di euro, bonus compresi. “Sono contento. Mi aspetto di fare cose buone, con la squadra che abbiamo sono sicuro che le faremo", ha dichiarato Gila

Mario Gila è un nuovo giocatore del Milan

Operazione da 30 milioni di euro - tra parte fissa e bonus - con il giocatore che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2031

Mario Gila è un nuovo giocatore del Milan

Mario Gila è un nuovo giocatore del Milan

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