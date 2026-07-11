Lo spagnolo ha firmato un contratto quinquennale da 5 milioni di euro a stagione. Il club rossonero ha trovato l'accordo con la Lazio per un'operazione da 30 milioni di euro, bonus compresi. “Sono contento. Mi aspetto di fare cose buone, con la squadra che abbiamo sono sicuro che le faremo", ha dichiarato Gila