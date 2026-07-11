Qui tutta la giornata live di sabato 11 luglio attraverso le notizie raccolte dalla squadra calciomercato di Sky Sport con trattative e indiscrezioni non solo sulla Serie A, ma anche sulla Serie B, la Serie C e l'estero.
in evidenza
Calciomercato, le news di oggi
- Juve vigile su Kessie e Goretzka: contatti con gli agenti
- Roma su Moreira e Garnacho
- Fiorentina, si spinge per Valdepenas del Real
- Atalanta, sfuma il passaggio di Ederson al Manchester United
- E nuovi contatti con Alajbegovic
- Ufficiale Mario Gila al Milan: "Faremo belle cose"
- Tutti gli allenatori ufficiali in Serie A
- Tabellone mercato Serie A
- Serie A, gli acquisti ufficiali
- Le trattative concluse in Serie B
- Tutti i colpi di mercato all'estero
- I giocatori svincolati a fine giugno
Com'è andato il primo giorno di Mou al Real
Lo Special One si è messo al lavoro a Valdebebas, centro sportivo del Real Madrid dove nel suo staff figura un'altra vecchia conoscenza del club (e della Serie A): si tratta di Sami Khedira, ex centrocampista inserito nel suo staff tecnico
Mourinho, le prime foto del ritorno al Real: nel suo staff c'è KhediraVai al contenuto
Cagliari, Luvumbo torna al Maiorca
Zito Luvumbo torna al Maiorca: operazione in prestito con diritto di riscatto fino al termine della stagione. Il classe 2002 ha già giocato in Spagna nella seconda metà della stagione scorsa, dove ha collezionato 10 presenze e 2 assist
Cagliari, Luvumbo torna al Maiorca: i dettagliVai al contenuto
Atalanta-Alajbegovic: cosa manca per l'ok
Nuovi contatti tra Atalanta ed entourage di Kerim Alajbegovic per cercare di trovare l'intesa e anticipare la concorrenza di diversi club europei. Operazione difficile ma i nerazzurri ci provano a ottenere l'ok definitivo del classe 2007
Atalanta-Alajbegovic: cosa manca per l'okVai al contenuto
Sampdoria, ufficiale l'arrivo di Sinani
Operazione a titolo definitivo, con il serbo (svincolato) che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028
Gila nella top 5 difensori più costosi della storia del Milan
Quali sono i difensori centrali più costosi nella storia del Milan? Tra questi sono anche Nesta, Thiago Silva e Stam: la classifica
Mario Gila nella top 5 dei difensori più costosi del MilanVai al contenuto
Milan, Gila: "Faremo belle cose con questa squadra"
Lo spagnolo ha firmato un contratto quinquennale da 5 milioni di euro a stagione. Il club rossonero ha trovato l'accordo con la Lazio per un'operazione da 30 milioni di euro, bonus compresi. “Sono contento. Mi aspetto di fare cose buone, con la squadra che abbiamo sono sicuro che le faremo", ha dichiarato Gila
Mario Gila è un nuovo giocatore del Milan
Operazione da 30 milioni di euro - tra parte fissa e bonus - con il giocatore che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2031