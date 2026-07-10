Il proprietario del Milan ribadisce la sua centralità nelle decisioni operative del club: "Io approvo ogni singolo centesimo, e sono l’unico a dare il via libera finale sul calciomercato". Un lavoro di squadra, con Cardinale al vertice: "Lavoriamo come una squadra ma il mio potere di approvazione è unilaterale"

Gerry Cardinale chiarisce l'organigramma del Milan. Lo ha fatto attraverso una dichiarazione rilasciata a Calcio e Finanza, sottolineando che è lui ad avere il sì finale su ogni decisione di mercato. "Nessuno al Milan ha diritti di approvazione, a qualsiasi soglia, sul mercato dei trasferimenti, a parte me. Io approvo ogni singolo centesimo, e sono l’unico a dare il via libera finale sul calciomercato". Un modo di operare di squadra, con al vertice del potere un'unica figura. "Il mio potere di approvazione è unilaterale", ha specificato.