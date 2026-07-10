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Cardinale: "Al Milan lavoriamo insieme ma approvazione sul calciomercato è mia"

Calciomercato

Il proprietario del Milan ribadisce la sua centralità nelle decisioni operative del club: "Io approvo ogni singolo centesimo, e sono l’unico a dare il via libera finale sul calciomercato". Un lavoro di squadra, con Cardinale al vertice: "Lavoriamo come una squadra ma il mio potere di approvazione è unilaterale"

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Gerry Cardinale chiarisce l'organigramma del Milan. Lo ha fatto attraverso una dichiarazione rilasciata a Calcio e Finanza, sottolineando che è lui ad avere il sì finale su ogni decisione di mercato. "Nessuno al Milan ha diritti di approvazione, a qualsiasi soglia, sul mercato dei trasferimenti, a parte me. Io approvo ogni singolo centesimo, e sono l’unico a dare il via libera finale sul calciomercato". Un modo di operare di squadra, con al vertice del potere un'unica figura. "Il mio potere di approvazione è unilaterale", ha specificato. 

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Cardinale: "Abbiamo molti input dall'allenatore"

Cardinale, infine, ha sottolineato il lavoro di squadra dietro le sue decisioni. "E poi una cosa importante: come ho detto in conferenza stampa, facciamo le cose come una squadra. Abbiamo molti input dall’allenatore e dal mio team. Ma alla fine, quando arriva il momento di prendere una decisione, la approvo io" ha concluso il proprietario del Milan. 

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