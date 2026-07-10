Mario Gila si prepara a diventare un nuovo giocatore del Milan. Il difensore spagnolo ha iniziato le visite mediche, poi nel pomeriggio arriverà la firma sul contratto quinquennale da 5 milioni di euro a stagione. Il club rossonero ha trovato l'accordo con la Lazio per un'operazione da 30 milioni di euro, bonus compresi

Il Milan ha trovato l'accordo con la Lazio per il cartellino di Mario Gila, che si prepara a lavorare con Ruben Amorim. Il difensore spagnolo è arrivato a Milano nella serata di giovedì 9 luglio e ora sta svolgendo le visite mediche con il club rossonero. Più tardi, dopo il pranzo, arriverà l'idoneità sportiva e poi la firma sul contratto.