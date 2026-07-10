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Gila al Milan: iniziate le visite mediche, poi la firma sul contratto

Calciomercato

Mario Gila si prepara a diventare un nuovo giocatore del Milan. Il difensore spagnolo ha iniziato le visite mediche, poi nel pomeriggio arriverà la firma sul contratto quinquennale da 5 milioni di euro a stagione. Il club rossonero ha trovato l'accordo con la Lazio per un'operazione da 30 milioni di euro, bonus compresi 

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Il Milan ha trovato l'accordo con la Lazio per il cartellino di Mario Gila, che si prepara a lavorare con Ruben Amorim. Il difensore spagnolo è arrivato a Milano nella serata di giovedì 9 luglio e ora sta svolgendo le visite mediche con il club rossonero. Più tardi, dopo il pranzo, arriverà l'idoneità sportiva e poi la firma sul contratto.

I dettagli dell'operazione

Gila si trasferirà al Milan per 30 milioni di euro, bonus compresi. Lo spagnolo diventerà quindi il quinto difensore più costo della storia del club, dietro soltanto a Bonucci, Caldara, Tomori e Nesta. Per il classe 2000 è pronto un contratto quinquennale da 5 milioni di euro a stagione.

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