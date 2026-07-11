Cagliari, in arrivo Fazzini: superato il Parma

Cagliari, in arrivo Fazzini: superata la concorrenza del Parma. Operazione da 8 milioniCalciomercato
Il Cagliari supera la concorrenza del Parma e porta in Sardegna Jacopo Fazzini: operazione in prestito oneroso a 800 mila euro con diritto di riscatto fissato a 8 milioni. Decisivo il pressing del direttore sportivo rossoblù Pietro Accardi, che conosce il ragazzo dall'esperienza assieme all'Empoli, che ha sfruttato il rallentamento degli emiliani. Il giocatgore svolgerà le visite mediche lunedì 13 luglio. Nel VIDEO le ultime sul futuro del centrocampista