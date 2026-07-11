Gila si presenta al Milan: "Una delle squadre più forti al mondo, sono felice"PRIME PAROLE
Il difensore arrivato dalla Lazio ha rilasciato le sue prime parole da giocatore rossonero: "Ho scelto il Milan per la storia che ha e per tutto quello che c'è intorno al club, è quello di cui ho bisogno per arrivare ad alti livelli". Lo spagnolo non vede l'ora di lavorare con Amorim: "Voglio conoscere lui e le sue idee. Le sensazioni sono positive"
"Ho scelto il Milan perché è una delle squadre più forti a livello mondiale, per la storia che ha e tutto quello che c'è intorno al club. È tutto quello di cui avevo bisogno per arrivare a certi livelli. Possiamo fare tante cose belle, ci sono diversi obiettivi e prometto di aiutare la squadra dando tutto quello che ho. È una sfida bellissima per me". Si è presentato così Mario Gila, secondo acquisto estivo del Milan dopo Goncalo Ramos.
"Sono emozionato per essere arrivato in un club speciale"
Dopo quattro stagioni alla Lazio, il difensore spagnolo cresciuto nelle giovanili del Real Madrid non vede l'ora di mettersi a disposizione di Amorim: "Voglio conoscere il mister, le sue idee e tutto quello che è il Milan e che mi ha portato a sceglierlo. Sono molto emozionato per essere arrivato in un club importante. In questi giorni ci sono state tante emozioni positive e sono molto felice. Le mie sensazioni sono positive, sono sicuro che mi troverò bene con i compagni, io sono uno che sta bene ovunque".