Il difensore arrivato dalla Lazio ha rilasciato le sue prime parole da giocatore rossonero: "Ho scelto il Milan per la storia che ha e per tutto quello che c'è intorno al club, è quello di cui ho bisogno per arrivare ad alti livelli". Lo spagnolo non vede l'ora di lavorare con Amorim: "Voglio conoscere lui e le sue idee. Le sensazioni sono positive"

"Ho scelto il Milan perché è una delle squadre più forti a livello mondiale, per la storia che ha e tutto quello che c'è intorno al club. È tutto quello di cui avevo bisogno per arrivare a certi livelli. Possiamo fare tante cose belle, ci sono diversi obiettivi e prometto di aiutare la squadra dando tutto quello che ho. È una sfida bellissima per me". Si è presentato così Mario Gila, secondo acquisto estivo del Milan dopo Goncalo Ramos.