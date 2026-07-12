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Calciomercato, ultime news di oggi in diretta live

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Qui tutta la giornata live di domenica 12 luglio attraverso le notizie raccolte dalla squadra calciomercato di Sky Sport con trattative e indiscrezioni non solo sulla Serie A, ma anche sulla Serie B, la Serie C e l'estero

SERIE A, IL TABELLONE MERCATO

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Calciomercato, le news di oggi

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Malagò: "Sin da subito ho pensato a Paolo. Nuovo ct? Non ho parlato con nessuno"

Dopo la nomina di Paolo Maldini come direttore tecnico della Nazionale italiana, il presidente federale Giovanni Malagò ha spiegato al TG2 Post i motivi della scelta dell'ex capitano del Milan e di Leonardo come Advisor: "Sin da subito ho pensato che Paolo Maldini potesse essere la persona giusta per sovrintendere a quello che è il settore tecnico della Federcalcio, che poi implica non solo la Nazionale maggiore ma tutta la filiera delle nazionali giovanili. In due settimane abbiamo portato avanti idee, progetti, e Paolo da subito mi ha detto che sarebbe stato non solo felice, ma sarebbe stato giusto coinvolgere Leonardo come consulente, come advisor. Io sono molto contento anche di questo perché ho stima profonda nei suoi confronti. Sono due facce della stessa medaglia. C'è un impegno di quattro anni che ci deve portare, da qui al 2030, al Mondiale prossimo, passando per l'Europeo".. L'accordo avrà una durata di quattro anni e sul nuovo ct Malagò afferma: "Non ho parlato con nessuno e non ho voluto sentire nessuno: è giusto condividere la scelta insieme"

Malagò su Maldini e Leonardo in Nazionale: 'Due facce della stessa medaglia'

Malagò su Maldini e Leonardo in Nazionale: 'Due facce della stessa medaglia'

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Nazionale, Maldini nuovo direttore tecnico. Leonardo advisor

Paolo Maldini è il nuovo direttore tecnico della Nazionale italiana e presidente del Club Italia. Con lui Leonardo che arriva in Nazionale in qualità di Advisor. Si ricompone la coppia che già aveva lavorato assieme al Milan

Paolo Maldini nuovo direttore tecnico della Nazionale. Con lui anche Leonardo

Paolo Maldini nuovo direttore tecnico della Nazionale. Con lui anche Leonardo

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