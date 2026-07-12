Calciomercato, ultime news di oggi in diretta live
Qui tutta la giornata live di domenica 12 luglio attraverso le notizie raccolte dalla squadra calciomercato di Sky Sport con trattative e indiscrezioni non solo sulla Serie A, ma anche sulla Serie B, la Serie C e l'estero
in evidenza
Calciomercato, le news di oggi
- Figc, Malagò annuncia Maldini e Leonardo in Nazionale
- Fiorentina, ancora un colpo: fatta per Jimenez
- Cagliari, in arrivo Fazzini: superata la concorrenza del Parma
- Roma, Dybala: "Non posso confermare ancora il rinnovo". Soule: "Non so se resto"
- Lazio, Gattuso si presenta. E sul mercato...
- Udinese, Zaniolo invia un certificato medico: la ricostruzione
- Cagliari-Winks, è fatta: prossima settimana le visite
- Inter, richieste ulteriori visite mediche per Khalaili
- Tutti gli allenatori ufficiali in Serie A
- Tabellone mercato Serie A
- Serie A, gli acquisti ufficiali
- Le trattative concluse in Serie B
- Tutti i colpi di mercato all'estero
- I giocatori svincolati a fine giugno
Malagò: "Sin da subito ho pensato a Paolo. Nuovo ct? Non ho parlato con nessuno"
Dopo la nomina di Paolo Maldini come direttore tecnico della Nazionale italiana, il presidente federale Giovanni Malagò ha spiegato al TG2 Post i motivi della scelta dell'ex capitano del Milan e di Leonardo come Advisor: "Sin da subito ho pensato che Paolo Maldini potesse essere la persona giusta per sovrintendere a quello che è il settore tecnico della Federcalcio, che poi implica non solo la Nazionale maggiore ma tutta la filiera delle nazionali giovanili. In due settimane abbiamo portato avanti idee, progetti, e Paolo da subito mi ha detto che sarebbe stato non solo felice, ma sarebbe stato giusto coinvolgere Leonardo come consulente, come advisor. Io sono molto contento anche di questo perché ho stima profonda nei suoi confronti. Sono due facce della stessa medaglia. C'è un impegno di quattro anni che ci deve portare, da qui al 2030, al Mondiale prossimo, passando per l'Europeo".. L'accordo avrà una durata di quattro anni e sul nuovo ct Malagò afferma: "Non ho parlato con nessuno e non ho voluto sentire nessuno: è giusto condividere la scelta insieme"
Malagò su Maldini e Leonardo in Nazionale: 'Due facce della stessa medaglia'Vai al contenuto
Nazionale, Maldini nuovo direttore tecnico. Leonardo advisor
Paolo Maldini è il nuovo direttore tecnico della Nazionale italiana e presidente del Club Italia. Con lui Leonardo che arriva in Nazionale in qualità di Advisor. Si ricompone la coppia che già aveva lavorato assieme al Milan