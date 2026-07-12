Dopo la nomina di Paolo Maldini come direttore tecnico della Nazionale italiana, il presidente federale Giovanni Malagò ha spiegato al TG2 Post i motivi della scelta dell'ex capitano del Milan e di Leonardo come Advisor: "Sin da subito ho pensato che Paolo Maldini potesse essere la persona giusta per sovrintendere a quello che è il settore tecnico della Federcalcio, che poi implica non solo la Nazionale maggiore ma tutta la filiera delle nazionali giovanili. In due settimane abbiamo portato avanti idee, progetti, e Paolo da subito mi ha detto che sarebbe stato non solo felice, ma sarebbe stato giusto coinvolgere Leonardo come consulente, come advisor. Io sono molto contento anche di questo perché ho stima profonda nei suoi confronti. Sono due facce della stessa medaglia. C'è un impegno di quattro anni che ci deve portare, da qui al 2030, al Mondiale prossimo, passando per l'Europeo".. L'accordo avrà una durata di quattro anni e sul nuovo ct Malagò afferma: "Non ho parlato con nessuno e non ho voluto sentire nessuno: è giusto condividere la scelta insieme"