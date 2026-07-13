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Doekhi alla Lazio: affare in definizione. Le news di calciomercato

Calciomercato

La Lazio ha salutato Gila e ora sta lavorando per potenziare la difesa. Per questo è arrivato nella Capitale Danilho Doekhi, centrale di difesa svincolato dopo la fine della sua esperienza all'Union Berlino. Il classe 1998 sta definendo l'accordo con i biancocelesti 

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La Lazio sta lavorando per trovare l'intesa con Danilo Doekhi, difensore centrale olandese che in giornata è arrivato a Roma. Il classe 1998 nella passata stagione ha giocato con la maglia dell'Union Berlino ma ora è svincolato ed è molto vicino ai biancocelesti. Se tutto poi andrà secondo i piani, a breve dovrebbe arrivare anche la firma sul contratto. Una trattativa che non esclude l'arrivo di Sergi Dominguez, per cui i biancocelesti stanno continuando a trattare.

I numeri di Doekhi

Il difensore olandese è un giocatore estremamente bravo in fase realizzativa, come dimostrato dai 7 gol segnati in 37 presenze con la maglia dell'Union Berlino tra Union Berlino e Coppa di Germania.

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