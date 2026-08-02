La Juventus ha ufficializzato l'acquisto a titolo definitivo di Kerim Alajbegovic dal Bayer Leverkusen. Operazione da 30 milioni di euro, con 2 milioni di oneri accessori, 5 di bonus e il 10% sulla futura rivendita . Un colpo di grande qualità e prospettiva per il club bianconero, che si è assicurato uno dei talenti più interessanti del calcio europeo. Il classe 2007 ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2031 . "Inizia un nuovo capitolo - ha scritto il fantasista bosniaco su Instagram -. Sono molto grato per questa opportunità e orgoglioso di indossare la maglia della Juventus . Un grande ringraziamento a tutti coloro che mi hanno sostenuto, in particolare ai miei genitori e alla mia famiglia. Senza di voi non sarei qui. Non vedo l'ora di dare tutto per questo club e per i suoi tifosi . Sono qui e sono pronto. Forza Juve!".

Alajbegovic: "Partita contro l'Italia difficile, hanno giocato bene"

Alajbegovic ha poi rilasciato un'intervista ai canali ufficiali della Juventus, dove si è presentato al mondo bianconero: "Dopo essere arrivato all'Allianz Stadium ho provato delle bellissime sensazioni. Non vedo l'ora di iniziare, sono molto orgoglioso. È un grande onore indossare questa bellissima maglia e darò il massimo. Voglio adattarmi molto velocemente e voglio scendere in campo presto per mostrare le mie qualità, per giocare con la squadra e conoscere i miei nuovi compagni. Sono un calciatore a cui piace avere la palla tra i piedi, mi piace calciare in porta, fare assist, dribblare, crossare. Voglio dare molta forza in fase offensiva e mi piace sempre giocare in avanti". Il classe 2007 è diventato tristemente famoso in Italia dopo la vittoria della sua Bosnia contro la formazione di Gennaro Gattuso: "Quella è stata davvero una bella partita, per fortuna alla fine abbiamo vinto ma è stata una partita molto difficile, l'Italia ha giocato molto bene. Sono pronto per la Serie A e per il calcio italiano. Quando giochi per il più grande club italiano devi sentirti onorato e lavorare molto duramente per migliorare. Cosa direi a quel ragazzino cresciuto giocando per strada in Germania? Che deve credere in se stesso, perché potrà raggiungere molti traguardi. Un saluto ai tifosi juventini, sono Kerim Alajbegovic. Sono pronto per cominciare e non vedo l'ora di vedervi"