Inter-Khalaili, atteso il responso definitivo per l'idoneità sportiva

L'Inter attende il responso definitivo su Anan Khalaili, per il quale l'Istituto di Medicina dello Sport del Coni ha richiesto un supplemento di visite mediche prima di rilasciare l'idoneità sportiva. L'esterno destro israeliano era arrivato in Italia nella giornata di venerdì 10 luglio, ma l'iter che avrebbe portato all'ufficialità si è fermato in attesa degli ulteriori accertamenti CALCIOMERCATO, LE NEWS LIVE

I tifosi dell'Inter sono in attesa del responso dell'Istituto di Medicina dello Sport del Coni riguardo ad Anan Khalaili. Per il calciatore israeliano è stato richiesto un supplemento di visite mediche, con ulteriori accertamenti prima del rilascio dell'idoneità sportiva. In Italia, infatti, i protocolli per ricevere l'idoneità sono particolarmente rigorosi soprattutto rispetto ad altre federazioni estere e hanno l'obiettivo di tutelare nel miglior modo possibile la salute degli atleti: basti pensare ai casi di Eriksen e Bove che non possono ricevere l'idoneità sportiva in Italia ma giocano regolarmente all'estero.

Cosa è successo nelle scorse ore L'Inter aveva raggiunto un accordo con l'Union Saint-Gilloise per il trasferimento di Anan Khalaili in Italia sulla base di 25 milioni di euro più bonus. Dopo aver ricevuto il via libera a partire, il calciatore è atterrato venerdì 10 luglio a Linate per sottoporsi alle visite mediche in mattinata e ai test per l'idoneità sportiva nel pomeriggio. La firma sul contratto era prevista subito dopo, ma l'Istituto di Medicina dello Sport del Coni ha richiesto un supplemento di accertamenti prima di rilasciare l'idoneità sportiva.