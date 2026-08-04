Il Boreham Wood, club di quinta serie inglese, ha rifiutato due offerte degli svedesi del Djurgarden per Abdul Abdulmalik: la prima da 750 mila sterline e la seconda da un milione. L'esterno offensivo classe 2003 nella scorsa stagione ha messo a segno 17 gol e fornito 10 assist in National League. Finora nessun calciatore di una squadra della "non-league" è stato pagato più di 500 mila sterline

Riuscite a credere che un calciatore di quinta serie inglese possa essere valutato un milione di sterline? È quanto sta accadendo ad Abdul Abdulmalik: il Boreham Wood ha infatti respinto un'offerta da 750 mila sterline e una da un milione presentate dagli svedesi del Djurgarden. L'esterno offensivo classe 2003 si è messo in mostra nella scorsa stagione con 17 gol e 10 assist in National League. A far crescere ulteriormente il suo valore è stata anche la finale dei playoff contro il Rochdale, giocata come da tradizione a Wembley: nonostante la sconfitta ai rigori, che ha promosso gli avversari in EFL League Two, Abdulmalik è stato protagonista con un gol e un assist nei tempi regolamentari.