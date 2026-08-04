Il Boreham Wood, club di quinta serie inglese, ha rifiutato due offerte degli svedesi del Djurgarden per Abdul Abdulmalik: la prima da 750 mila sterline e la seconda da un milione. L'esterno offensivo classe 2003 nella scorsa stagione ha messo a segno 17 gol e fornito 10 assist in National League. Finora nessun calciatore di una squadra della "non-league" è stato pagato più di 500 mila sterline
Riuscite a credere che un calciatore di quinta serie inglese possa essere valutato un milione di sterline? È quanto sta accadendo ad Abdul Abdulmalik: il Boreham Wood ha infatti respinto un'offerta da 750 mila sterline e una da un milione presentate dagli svedesi del Djurgarden. L'esterno offensivo classe 2003 si è messo in mostra nella scorsa stagione con 17 gol e 10 assist in National League. A far crescere ulteriormente il suo valore è stata anche la finale dei playoff contro il Rochdale, giocata come da tradizione a Wembley: nonostante la sconfitta ai rigori, che ha promosso gli avversari in EFL League Two, Abdulmalik è stato protagonista con un gol e un assist nei tempi regolamentari.
L'attuale record dalla "non-league" è di 500 mila sterline
A rendere l'operazione potenzialmente storica è ovviamente la cifra. Nei campionati inglesi definiti "non-league", ovvero quelli al di sotto della English Football League (EFL), che comprende le prime quattro divisioni, una cessione da un milione di sterline è praticamente impensabile. Basti pensare che l'attuale record per il trasferimento di un calciatore acquistato dalla non-league è di 500 mila sterline.
I casi di Vardy e Kilman
Il precedente più celebre è quello di Jamie Vardy, ma non è perfettamente paragonabile. L'attaccante, che tutti conosciamo e che nell'ultima stagione ha giocato in Serie A con la Cremonese, nel 2012 trascinò il Fleetwood Town alla vittoria della National League, conquistando la promozione in League Two. Solo a quel punto venne acquistato dal Leicester per un milione di sterline. Si trattò quindi di un trasferimento record, ma non più da una squadra di "non-league", perché il Fleetwood era ormai diventato a tutti gli effetti un club di EFL. Diverso il caso di Max Kilman, passato dal Maidenhead United al Wolverhampton quando il club militava in "non-league". L'operazione si chiuse inizialmente per appena 40 mila sterline, ma una percentuale sulla futura rivendita garantì al Maidenhead un ulteriore incasso di circa 4 milioni di sterline quando il difensore venne ceduto al West Ham.