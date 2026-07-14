Aumenta la fiducia in casa Milan, ma si avvicina sempre di più la riconferma di Luka Modric per un'ulteriore stagione. Manca solo l'ok definitivo del giocatore dopo le vacanze, con il croato che raggiungerebbe poi la squadra nel Pre-Season Tour in Australia
Luka Modric è sempre più vicino a restare al Milan. Piccoli passi verso la riconferma del croato. I rossoneri hanno continuato a corteggiarlo dopo la sconfitta in campionato contro il Cagliari dello scorso 24 maggio e le chance di vederlo ancora in Italia aumentano giorno dopo giorno. Manca solo l'ultima conferma definitiva del centrocampista, che poi raggiungerebbe i compagni direttamente in Australia il 26 luglio.
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Un ulteriore anno per chiudere al meglio
Luka Modric non ha mai chiuso la porta al Milan. Il croato si trova bene assieme alla sua famiglia a Milano, con i figli che giocano nelle giovanili rossonere. La sua idea è quella di chiudere al meglio la propria carriera dopo il finale triste della scorsa stagione. Le parti sono vicine per una conferma per un ulteriore anno al Milan.