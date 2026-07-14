Luka Modric è sempre più vicino a restare al Milan. Piccoli passi verso la riconferma del croato. I rossoneri hanno continuato a corteggiarlo dopo la sconfitta in campionato contro il Cagliari dello scorso 24 maggio e le chance di vederlo ancora in Italia aumentano giorno dopo giorno. Manca solo l'ultima conferma definitiva del centrocampista, che poi raggiungerebbe i compagni direttamente in Australia il 26 luglio.

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