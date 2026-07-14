È entrato nel vivo il raduno del Milan agli ordini di Ruben Amorim, che in ritiro vuole valutare tutti i giocatori in rosa. L'allenatore portoghese attende anche il rientro dei nazionali impegnati al Mondiale. Da Pulisic alla coppia Leao-Ramos fino a Rabiot e Maignan: ecco quando saranno a disposizione

RITIRI SERIE A, IL PROGRAMMA DELLE 20 SQUADRE