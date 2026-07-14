 Milan, il piano di rientro dei giocatori impegnati ai Mondiali | Sky Sport
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Seguici su:
Google Discover Fonti Preferite

Milan, il piano di rientro dei giocatori impegnati ai Mondiali

agenda rientri fotogallery
10 foto

È entrato nel vivo il raduno del Milan agli ordini di Ruben Amorim, che in ritiro vuole valutare tutti i giocatori in rosa. L'allenatore portoghese attende anche il rientro dei nazionali impegnati al Mondiale. Da Pulisic alla coppia Leao-Ramos fino a Rabiot e Maignan: ecco quando saranno a disposizione

RITIRI SERIE A, IL PROGRAMMA DELLE 20 SQUADRE

ALTRE FOTOGALLERY

Nazionali con più partecipazioni a finali Mondiali

Mondiali

Manca sempre meno al 19 luglio, giorno della finale dei Mondiali 2026, che chiuderà l'edizione...

13 foto

Ufficiale, Trossard raggiunge Italiano al Besiktas

Calciomercato

Trossard lascia i campioni di Premier League in carica dell'Arsenal e raggiunge Vincenzo Italiano...

74 foto

Cremonese, per la difesa c'è Fellipe Jack

Calciomercato

Fellipe Jack lascia il Como e si trasferisce alla Cremonese. Gaston Brugman è ufficialmente un...

58 foto

Lazio, ufficiale Doekhi: contratto fino al 2029

Calciomercato

Danilho Doekhi è ufficialmente un nuovo giocatore della Lazio: contratto fino al 2029. Fazzini si...

66 foto

Chi ha guadagnato più follower coi Mondiali

la top 10

La storia del portiere di Capo Verde passato da 33mila follower a quasi 30 milioni è ben nota: è...

10 foto

Video in evidenza

    Serie A: Ultime Notizie

    Raduno Fiorentina: Kean il più acclamato. VIDEO

    tifosi al ritiro

    Allenamento aperto ai tifosi in occasione del secondo giorno di raduno della Fiorentina. Tanti i...

    Inchiesta arbitri verso la stretta finale: le news

    milano

    L'inchiesta che vede l’ex designatore Rocchi indagato con l’ipotesi di frode sportiva “in...

    Nuovo stadio, ADL: "Progetto da 70mila posti"

    NAPOLI

    Nel corso della presentazione di Massimiliano Allegri al Teatro San Carlo, rispondendo a una...