Milan, il piano di rientro dei giocatori impegnati ai Mondiali
È entrato nel vivo il raduno del Milan agli ordini di Ruben Amorim, che in ritiro vuole valutare tutti i giocatori in rosa. L'allenatore portoghese attende anche il rientro dei nazionali impegnati al Mondiale. Da Pulisic alla coppia Leao-Ramos fino a Rabiot e Maignan: ecco quando saranno a disposizione
- Sarà dal 24 luglio a Milanello. Con il suo Ecuador, è stato eliminato ai sedicesimi di finale del Mondiale contro il Messico
- L'americano sarà dal 29 luglio a Milanello per il percorso di recupero dall'edema osseo nella zona di giunzione tra tibia e perone rimediato negli ottavi di finale contro il Belgio al Mondiale
- L'attaccante arriverà a Milanello il 29 luglio per recuperare al meglio dalla distorsione alla caviglia destra rimediata negli ottavi di finale del Mondiale contro l'Inghilterra
- Il numero 10 rossonero raggiungerà la squadra direttamente il prossimo 29 luglio a Perth (Australia) per il Pre-Season Tour
- Stesso discorso del suo connazionale Leao. Il nuovo attaccante rossonero raggiungerà i suoi nuovi compagni il 29 luglio a Perth (Australia)
- Eliminato ai quarti di finale dalla Spagna con il suo Belgio, Saelemaekers arriverà il 2 agosto a Perth (Australia) per il Pre-Season Tour
- Stesso discorso del connazionale Saelemaekers. Anche De Winter sarà il prossimo 2 agosto a Perth per iniziare la sua seconda stagione in rossonero
- Il centrocampista raggiugerà la squadra il 2 agosto a Perth. Al Mondiale con la sua Svizzera, è stato eliminato ai quarti di finale dall'Argentina
- Il portiere, una volta terminato il Mondiale con la Francia, arriverà direttamente il prossimo 12 agosto a Milanello
- Come per Maignan, anche il centrocampista sarà a Milanello il prossimo 12 agosto per intraprendere il suo secondo anno in rossonero