La Lazio valuta un rinforzo per l'attacco e guarda al mercato brasiliano. Nel mirino dei biancocelesti c'è John Kennedy, centravanti del Fluminense classe 2002. Tra i club ci sono già stati i primi contatti esplorativi per verificare la fattibilità dell'operazione

Nuovo nome per l'attacco della Lazio: il club biancoceleste guarda al Brasile per rinforzare il reparto offensivo. Tra i profili seguiti c'è John Kennedy, centravanti classe 2002 di proprietà del Fluminense. Tra le parti ci sono già stati i primi contatti esplorativi, utili a valutare i margini di un'eventuale trattativa. Al momento non si è ancora entrati in una fase negoziale vera e propria, ma il nome del brasiliano è uno di quelli presi in considerazione dalla dirigenza per regalare a Gattuso un attaccante.

I numeri di John Kennedy

John Kennedy è cresciuto nel settore giovanile del Fluminense e veste la maglia del club di Rio de Janeiro dal 2020. Nel corso della sua esperienza ha collezionato 167 presenze con la prima squadra, mettendo in mostra importanti qualità realizzative. Il 2026 è stato finora il suo anno migliore: tra tutte le competizioni ha già realizzato 14 gol, ai quali ha aggiunto 2 assist. Numeri che hanno attirato anche l'attenzione della Lazio, impegnata a costruire una rosa in linea con le richieste di Gennaro Gattuso.