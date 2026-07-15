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Roma, Cristante e Mancini verso il rinnovo: mancano solo le firme

Calciomercato

Dopo quello di Dybala, il club giallorosso è pronto a definire altri due importanti rinnovi. Bryan Cristante e Gianluca Mancini sono a un passo dalla firma dei nuovi contratti: il centrocampista prolungherà fino al 2028, mentre il difensore si legherà al club giallorosso fino al 2029

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La Roma è pronta a blindare altri due protagonisti della rosa. Bryan Cristante e Gianluca Mancini sono infatti vicinissimi al rinnovo del contratto con il club giallorosso: resta soltanto da formalizzare gli accordi con le firme. Per Cristante è previsto un prolungamento fino al 30 giugno 2028, mentre Mancini estenderà il proprio legame con la Roma fino al 2029.

La Roma sceglie la strada della continuità

I rinnovi di Cristante e Mancini si inseriscono nel percorso avviato dalla dirigenza nelle ultime settimane. Dopo aver definito il prolungamento di Paulo Dybala, il club continua a lavorare per mantenere intatta l'ossatura della squadra. L'obiettivo è dare continuità al progetto tecnico di Gian Piero Gasperini, confermando alcuni dei giocatori più rappresentativi della rosa e costruendo basi solide in vista delle prossime stagioni.

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