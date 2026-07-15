Ceduto Muharemovic, il Sassuolo deve prendere un difensore e valuta il ritorno di Francesco Acerbi. Svincolatosi dall'Inter, il classe 1988 potrebbe tornare in neroverde dopo 8 anni. Tra le parti ci sono già stati i primi contatti. Intanto sempre per la difesa si segue anche Pietro Comuzzo che è in uscita dalla Fiorentina

NON SOLO ACERBI, I MIGLIORI SVINCOLATI SUL MERCATO