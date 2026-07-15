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Sassuolo, contatti per il ritorno di Acerbi. Per la difesa si valuta anche Comuzzo

Calciomercato

Ceduto Muharemovic, il Sassuolo deve prendere un difensore e valuta il ritorno di Francesco Acerbi. Svincolatosi dall'Inter, il classe 1988 potrebbe tornare in neroverde dopo 8 anni. Tra le parti ci sono già stati i primi contatti. Intanto sempre per la difesa si segue anche Pietro Comuzzo che è in uscita dalla Fiorentina

NON SOLO ACERBI, I MIGLIORI SVINCOLATI SUL MERCATO

Il Sassuolo lavora per ridisegnare la difesa in vista della prossima stagione dopo la cessione di Muharemovic al Leeds. Il club neroverde valuta un clamoroso ritorno, quello di Francesco Acerbi, rimasto svincolato dopo la conclusione della sua esperienza con l'Inter. Il difensore infatti un obiettivo concreto del Sassuolo. Tra le parti ci sono già stati i primi contatti e l'operazione può prendere forma nelle prossime settimane. Per Acerbi si tratterebbe di un ritorno a distanza di otto anni, dopo l'esperienza vissuta tra il 2013 e il 2018, prima del trasferimento alla Lazio. Parallelamente il Sassuolo continua a lavorare su altri nomi. I neroverdi seguono con interesse Pietro Comuzzo, in uscita dalla Fiorentina.

 

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