Salah sarà un nuovo giocatore del Trabzonspor: atteso mercoledì in Turchial'annuncio
Mohamed Salah ripartirà dal Trabzonspor. L'egiziano, svincolato dopo 9 stagioni al Liverpool, sarà in Turchia nella giornata di mercoledì 5 agosto per firmare il suo contratto con il club di Superlig
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Mohamed Salah riparte dal Trabzonspor. L'attaccante, svincolatosi dopo la sua esperienza di nove anni al Liverpool, ha scelto di sposare il progetto del club turco che ha annunciato con un tweet sul proprio profilo X che le trattative per ufficializzare la stella egiziana sono alle fasi conclusive. "Sono iniziate le trattative per il trasferimento del calciatore professionista Mohamed Salah al nostro Club", comunica la società turca. Il giocatore è atteso all'aeroporto di Istanbul nella giornata di mercoledì 5 agosto alle ore 11 italiane, per poi dirigersi a Trabzon per le visite mediche e la firma del contratto.
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Effetto Salah sugli abbonamenti del Trabzonspor
La notizia dell'arrivo di Mohamed Salah al Trabzonspor ha convinto anche gli ultimi tifosi turchi. Una vera e propria ondata di abbonati c'è stata dopo l'annuncio, con la quota di tesseramenti che è passata da poco più di quattromila a più di novemila.