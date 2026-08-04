Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Salah sarà un nuovo giocatore del Trabzonspor: atteso mercoledì in Turchia

l'annuncio

Mohamed Salah ripartirà dal Trabzonspor. L'egiziano, svincolato dopo 9 stagioni al Liverpool, sarà in Turchia nella giornata di mercoledì 5 agosto per firmare il suo contratto con il club di Superlig

CALCIOMERCATO, LE NEWS LIVE - I MIGLIORI SVINCOLATI SUL MERCATO

Mohamed Salah riparte dal Trabzonspor. L'attaccante, svincolatosi dopo la sua esperienza di nove anni al Liverpool, ha scelto di sposare il progetto del club turco che ha annunciato con un tweet sul proprio profilo X che le trattative per ufficializzare la stella egiziana sono alle fasi conclusive. "Sono iniziate le trattative per il trasferimento del calciatore professionista Mohamed Salah al nostro Club", comunica la società turca. Il giocatore è atteso all'aeroporto di Istanbul nella giornata di mercoledì 5 agosto alle ore 11 italiane, per poi dirigersi a Trabzon per le visite mediche e la firma del contratto. 

Approfondimento

La top 11 dei migliori svincolati sul mercato

Effetto Salah sugli abbonamenti del Trabzonspor

La notizia dell'arrivo di Mohamed Salah al Trabzonspor ha convinto anche gli ultimi tifosi turchi. Una vera e propria ondata di abbonati c'è stata dopo l'annuncio, con la quota di tesseramenti che è passata da poco più di quattromila a più di novemila. 

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Calciomercato: Altre Notizie

5^ serie inglese, "no" a 1 mln per un attaccante

Calciomercato

Il Boreham Wood, club di quinta serie inglese, ha rifiutato due offerte degli svedesi del...

Fiorentina-Mastantuono, c'è ancora distanza

Calciomercato

La Fiorentina continua a lavorare per regalare Franco Mastantuono a Fabio Grosso, ma c'è ancora...

Cagliari, in arrivo Maldini. Vicino anche Carlos

cagliari

Daniel Maldini è sempre più vicino al Cagliari. Il club rossoblù ha raggiunto un'intesa con...

Inter, anche Nico Gonzalez in lista oltre a Diaby

Calciomercato

L'Inter continua a cercare un nuovo esterno destro e, oltre a Diaby, nella lista rispunta anche...

Calciomercato, le news di oggi LIVE

live Calciomercato

Qui tutta la giornata live di martedì 4 agosto attraverso le notizie raccolte dalla squadra...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE