Mohamed Salah riparte dal Trabzonspor. L'attaccante, svincolatosi dopo la sua esperienza di nove anni al Liverpool, ha scelto di sposare il progetto del club turco che ha annunciato con un tweet sul proprio profilo X che le trattative per ufficializzare la stella egiziana sono alle fasi conclusive. "Sono iniziate le trattative per il trasferimento del calciatore professionista Mohamed Salah al nostro Club", comunica la società turca. Il giocatore è atteso all'aeroporto di Istanbul nella giornata di mercoledì 5 agosto alle ore 11 italiane, per poi dirigersi a Trabzon per le visite mediche e la firma del contratto.

Approfondimento La top 11 dei migliori svincolati sul mercato