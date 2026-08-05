Gabriel Strefezza torna in Italia: è fatta per il suo trasferimento al Palermo. Il giocatore è atterrato a Milano prima di dirigersi a Verona per svolgere le visite mediche nella giornata di mercoledì 5 agosto e poi raggiungere la squadra nel ritiro in Australia. Arrivato in aeroporto, il 29enne ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da giocatore rosanero ai microfoni di Sky Sport: "Sono contentissimo, voglio iniziare il più presto possibile. Sono contento per la fiducia, voglio dare tutto il 100%"

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