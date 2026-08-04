Ferran Torres, c'è il Psg: "Il Barcellona deve dimostrare di volermi"

L'attaccante spagnolo ha ancora un anno di contratto con il club catalano ma persiste l'interesse dei parigini: "Quando queste squadre ti vogliono, è sempre una buona cosa. Nel calcio non si sa mai cosa può succedere"
Dopo essere diventato un eroe nazionale grazie al gol che ha consegnato alla Spagna il Mondiale 2026, Ferran Torres è in 'tour' negli Stati Uniti come ospite di diverse trasmissioni televisive. In un'intervista alla testata giornalistica statunitense Sportico, il 26enne del Barcellona ha parlato del suo futuro, siccome è un obiettivo del Paris Saint-Germain dall'inizio dell'estate. "Il Barcellona deve dimostrare di volermi. Possono venire a negoziare e alla fine si discuterà di tutto". L'attaccante ha ancora un anno di contratto con il club catalano ma l'interesse dei bicampioni d'Europa in carica non è cosa da poco: "Quando queste squadre ti vogliono, è sempre una buona cosa", ha spiegato. "Ho un contratto con il Barcellona. È vero che nel calcio non si sa mai cosa può succedere, ma la cosa positiva è che, avendo un contratto, posso aspettare e decidere da solo". In un'intervista alla Cnn ha poi aggiunto: "Al momento l'unica cosa che so è che il 12 agosto devo essere lì ad allenarmi con loro, quindi vedremo cosa succederà. Per prendere una decisione cercherò di pensare a cosa mi renderebbe più felice".