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Ferran Torres, c'è il Psg: "Il Barcellona deve dimostrare di volermi"

Calciomercato
©Ansa

L'attaccante spagnolo ha ancora un anno di contratto con il club catalano ma persiste l'interesse dei parigini: "Quando queste squadre ti vogliono, è sempre una buona cosa. Nel calcio non si sa mai cosa può succedere"

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Dopo essere diventato un eroe nazionale grazie al gol che ha consegnato alla Spagna il Mondiale 2026, Ferran Torres è in 'tour' negli Stati Uniti come ospite di diverse trasmissioni televisive. In un'intervista alla testata giornalistica statunitense Sportico, il 26enne del Barcellona ha parlato del suo futuro, siccome è un obiettivo del Paris Saint-Germain dall'inizio dell'estate. "Il Barcellona deve dimostrare di volermi. Possono venire a negoziare e alla fine si discuterà di tutto". L'attaccante ha ancora un anno di contratto con il club catalano ma l'interesse dei bicampioni d'Europa in carica non è cosa da poco: "Quando queste squadre ti vogliono, è sempre una buona cosa", ha spiegato. "Ho un contratto con il Barcellona. È vero che nel calcio non si sa mai cosa può succedere, ma la cosa positiva è che, avendo un contratto, posso aspettare e decidere da solo". In un'intervista alla Cnn ha poi aggiunto: "Al momento l'unica cosa che so è che il 12 agosto devo essere lì ad allenarmi con loro, quindi vedremo cosa succederà. Per prendere una decisione cercherò di pensare a cosa mi renderebbe più felice".

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