La Roma avanza per Molina, dopo che le richieste del Feyenoord per Read non si sono abbassate. I giallorossi stanno portando avanti i contatti con l'Atletico Madrid per chiudere attorno ai 15 milioni di euro bonus inclusi

La Roma prova a chiudere con l'Atletico Madrid per Molina . Dopo il muro del Feyenoord per Read , con gli olandesi che non abbassanno le proprie richieste nonostante i 25 milioni più 3 di bonus offerti, i giallorossi hanno avviato i contatti per l'esterno argentino che ora è in pole.

I dettagli della trattativa con l'Atletico

In attesa di una risposta del Feyenoord su Read, i giallorossi avevano già portato avanti i colloqui con l'Atletico Madrid per Molina e ora si proverà a chiudere attorno ai 15 milioni di euro bonus inclusi. L'argentino è un profilo molto gradito a Gasperini che già lo voleva quando era l'allenatore dell'Atalanta.