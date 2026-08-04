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Roma, tutto su Molina: si prova a chiudere con l'Atletico. C'è distanza per Read

Calciomercato

La Roma avanza per Molina, dopo che le richieste del Feyenoord per Read non si sono abbassate. I giallorossi stanno portando avanti i contatti con l'Atletico Madrid per chiudere attorno ai 15 milioni di euro bonus inclusi

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La Roma prova a chiudere con l'Atletico Madrid per Molina. Dopo il muro del Feyenoord per Read, con gli olandesi che non abbassanno le proprie richieste nonostante i 25 milioni più 3 di bonus offerti, i giallorossi hanno avviato i contatti per l'esterno argentino che ora è in pole.

I dettagli della trattativa con l'Atletico

In attesa di una risposta del Feyenoord su Read, i giallorossi avevano già portato avanti i colloqui con l'Atletico Madrid per Molina e ora si proverà a chiudere attorno ai 15 milioni di euro bonus inclusi. L'argentino è un profilo molto gradito a Gasperini che già lo voleva quando era l'allenatore dell'Atalanta. 

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