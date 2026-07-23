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Fiorentina-Joao Mario, la Juventus apre al prestito: proseguono i contatti

Calciomercato

La Fiorentina continua a essere attiva sul mercato. I viola hanno individuato in Joao Mario il rinforzo per la fascia destra e stanno portando avanti i contatti con la Juventus. I bianconeri hanno aperto alla formula del prestito per il portoghese

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La Fiorentina non si ferma. I viola stanno portando avanti i contatti con la Juventus per Joao Mario, imbastendo una trattativa su un prestito. Formula che va bene anche ai bianconeri - che hanno aperto a questa soluzione - e nelle prossime ore le parti possono avanzare nel trovare l'intesa economica. 

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Già 5 acquisti ufficiali per i viola

La Fiorentina si conferma una della squadre più attive di questa sessione estiva di calciomercato. Sono già 5 i colpi ufficiali dei viola (Viery, Dragusin, Atta, Jimenez, Oulai) ma la campagna acquisti portata avanti dal direttore sportivo Paratici sembra non finire qua, con Joao Mario della Juventus individuato come prossimo obiettivo.

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