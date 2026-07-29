I giallorossi si stanno avvicinando al difensore greco del Wolfsburg. Le parti sono in continuo contatto per limare gli ultimi dettagli sui bonus e sulle modalità di pagamento per un'operazione superiore ai 15 milioni di euro

La Roma si avvicina sempre di più a Koulierakis . I giallorossi stanno trattando con il Wolfsburg per il difensore greco per una cifra superiore ai 15 milioni di euro più bonus . Le parti stanno lavorando a oltranza per limare i dettagli e le modalità di pagamento. La giornata di giovedì 30 luglio potrebbe essere quella decisiva per la chiusura dell'operazione.

I numeri di Koulierakis

Konstantinos Koulierakis, dopo essere cresciuto nelle giovani del PAOK il difensore si è trasferito nell'estate del 2024 al Wolfsburg. Con la maglia della squadra tedesca ha collezionato 66 presenze, 4 gol e 3 assist. Sono invece 22 le presenze con la maglia della nazionale greca.