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Calciomercato Roma, trattativa per Read: è in lista con Fresneda per la fascia destra

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Nella lista della Roma per la fascia destra ci sono Ivan Fresneda dello Sporting Lisbona e Givairo Read del Feyenoord. Se gli ultimi contatti per il primo non saranno positivi, allora i giallorossi potrebbero decidere di accelerare per il secondo. La Roma ha già stata avviata una trattativa, ma non ha ancora fatto un'offerta ufficiale

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Dopo l'addio di Zeki Celik, la Roma si è messa alla ricerca di un nuovo esterno destro. Nella lista del club giallorosso c'è il classe 2004 Ivan Fresneda, ma se gli ultimi contatti con lo Sporting non saranno positivi, allora la squadra di Gian Piero Gasperini potrebbe accelerare per Givairo Read. Come svelato in Olanda da FR12, la Roma ha avviato una trattativa per il classe 2006 del Feyenoord, ma non ha ancora fatto un'offerta ufficiale. L'olandese era anche nel mirino dell'Inter, che è ancora alla ricerca di un sostituto di Denzel Dumfries.

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