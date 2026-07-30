La Roma ha trovato l'accordo di massima con il Wolfsburg per Konstantinos Koulierakis, con i due club che stanno limando gli ultimi dettagli. Accordo sulla base di 17 milioni di euro più bonus per portare nella Capitale il difensore classe 2003
La Roma era alla ricerca di rinforzi per la difesa è ha trovato un accordo di massima con il Wolfsburg per il cartellino di Konstantinos Koulierakis. Secondo quanto appreso da Manuele Baiocchini, le due squadre stanno definendo gli ultimi dettagli e poi il centrale greco potrà trasferirsi in Italia. Operazione da circa 17 milioni di euro più bonus.
L'ultima stagione di Koulierakis
Nell'annata 2025/26 il Wolfsburg è retrocesso nella seconda divisione tedesca, ma Koulierakis ha comunque giocato un'ottima stagione. Il difensore grecoclasse 2003, infatti, ha collezionato 4 gol e 1 assist in 29 presenze.