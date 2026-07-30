La Roma ha trovato l'accordo di massima con il Wolfsburg per Konstantinos Koulierakis, con i due club che stanno limando gli ultimi dettagli. Accordo sulla base di 17 milioni di euro più bonus per portare nella Capitale il difensore classe 2003

La Roma era alla ricerca di rinforzi per la difesa è ha trovato un accordo di massima con il Wolfsburg per il cartellino di Konstantinos Koulierakis. Secondo quanto appreso da Manuele Baiocchini, le due squadre stanno definendo gli ultimi dettagli e poi il centrale greco potrà trasferirsi in Italia. Operazione da circa 17 milioni di euro più bonus.