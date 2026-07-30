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Roma-Koulierakis, accordo di massima: 17 milioni più bonus

Calciomercato

La Roma ha trovato l'accordo di massima con il Wolfsburg per Konstantinos Koulierakis, con i due club che stanno limando gli ultimi dettagli. Accordo sulla base di 17 milioni di euro più bonus per portare nella Capitale il difensore classe 2003

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La Roma era alla ricerca di rinforzi per la difesa è ha trovato un accordo di massima con il Wolfsburg per il cartellino di Konstantinos Koulierakis. Secondo quanto appreso da Manuele Baiocchini, le due squadre stanno definendo gli ultimi dettagli e poi il centrale greco potrà trasferirsi in Italia. Operazione da circa 17 milioni di euro più bonus.

L'ultima stagione di Koulierakis

Nell'annata 2025/26 il Wolfsburg è retrocesso nella seconda divisione tedesca, ma Koulierakis ha comunque giocato un'ottima stagione. Il difensore grecoclasse 2003, infatti, ha collezionato 4 gol e 1 assist in 29 presenze.

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