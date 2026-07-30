Kerim Alajbegovic si prepara a diventare un nuovo giocatore della Juventus. Il club bianconero sta definendo gli ultimi dettagli con il Bayer Leverkusen per chiudere in maniera definitiva la trattativa. Operazione da 30 milioni di euro più 5 di bonus e il 10% della futura rivendita

La Juventus ha deciso di rivoluzionare l'attacco e, dopo Kolo Muani, è sempre più vicina alla chiusura per Kerim Alajbegovic. La squadra di Spalletti, infatti, sta limando gli ultimi dettagli con il Bayer Leverkusen, per un'operazione da 30 milioni di euro più 5 di bonus il 10% sulla futura rivendita. Il talento bosniaco classe 2007 andrà quindi a potenziare l'attacco bianconero, giocatore di grandissimo talento che è riuscito a mettersi in mostra anche in Nazionale ai Mondiali.