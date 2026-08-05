L'Inter continua a cercare un nuovo esterno destro e, oltre a Diaby, nella lista rispunta anche Nico Gonzalez della Juventus. Il club nerazzurro sta valutando il suo profilo e ha avuto dei primi contatti con l'entourage del giocatore. Sulle tracce del francese dell'Al Ittihad c'è anche il Bayer Leverkusen