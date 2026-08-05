Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Calciomercato, ultime news di oggi in diretta live

live Calciomercato

Qui tutta la giornata live di mercoledì 5 agosto attraverso le notizie raccolte dalla squadra calciomercato di Sky Sport con trattative e indiscrezioni non solo sulla Serie A, ma anche sulla Serie B, la Serie C e l'estero. Calciomercato – L'Originale torna in onda dal 17 agosto. Su Sky Sport 24 fino a venerdì 14 agosto ci sarà dalle ore 23 "Calciomercato - 23" con la conduzione di Vanessa Leonardi con notizie, ospiti e voci dai ritiri

SERIE A, IL TABELLONE MERCATO

in evidenza

Calciomercato, le news di oggi

LIVE

Kostic in chiusura con il Psv

Filip Kostic ripartirà dall'Olanda: è in chiusura con il Psv. Di seguito l'elenco dei migliori giocatori attualmente disponibili a parametro zero:

L'ex Juventus Filip Kostic si prepara a ripartire dall'Olanda: le ultime novità

L'ex Juventus Filip Kostic si prepara a ripartire dall'Olanda: le ultime novità

Vai al contenuto

Couto è arrivato a Milano: oggi visite e firma con il Como

L'esterno brasiliano è arrivato a Milano per sostenere le visite mediche e firmare con il Como: nel VIDEO le sue prima parole nell'intervista rilasciata al nostro inviato Marco Bovicelli

Maldini-Cagliari, operazione in prestito con diritto di riscatto

Daniel Maldini è sempre più vicino al Cagliari. Il club rossoblù ha raggiunto un'intesa con l'Atalanta per un prestito oneroso da un milione di euro, con diritto di riscatto fissato a 8 milioni e obbligo legato al raggiungimento di determinati obiettivi personali. I rossoblù sono sempre più vicini anche a Kevin Carlos del Nizza

Calciomercato Cagliari, in arrivo Maldini dall'Atalanta

Calciomercato Cagliari, in arrivo Maldini dall'Atalanta

Vai al contenuto

Inter, Nico Gonzalez oltre a Diaby

L'Inter continua a cercare un nuovo esterno destro e, oltre a Diaby, nella lista rispunta anche Nico Gonzalez della Juventus. Il club nerazzurro sta valutando il suo profilo e ha avuto dei primi contatti con l'entourage del giocatore. Sulle tracce del francese dell'Al Ittihad c'è anche il Bayer Leverkusen

Inter, per l'esterno torna di moda Nico Gonzalez: come stanno le cose

Inter, per l'esterno torna di moda Nico Gonzalez: come stanno le cose

Vai al contenuto

Calciomercato: Altre Notizie

Strefezza al Palermo: "Contento per la fiducia"

Calciomercato

Gabriel Strefezza torna in Italia: è fatta per il suo trasferimento al Palermo. Il giocatore è...

Salah sarà un nuovo giocatore del Trabzonspor

l'annuncio

Mohamed Salah ripartirà dal Trabzonspor. L'egiziano, svincolato dopo 9 stagioni al Liverpool,...

Roma, tutto su Molina: si prova a chiudere

Calciomercato

La Roma avanza per Molina, dopo che le richieste del Feyenoord per Read non si sono abbassate. I...

Torres, c'è il Psg: "Il Barca dimostri di volermi"

Calciomercato

L'attaccante spagnolo ha ancora un anno di contratto con il club catalano ma persiste l'interesse...

Fiorentina-Mastantuono, serve il contributo Real

Calciomercato

La Fiorentina continua a lavorare per regalare Franco Mastantuono a Fabio Grosso, ma c'è ancora...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE