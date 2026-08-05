Qui tutta la giornata live di mercoledì 5 agosto attraverso le notizie raccolte dalla squadra calciomercato di Sky Sport con trattative e indiscrezioni non solo sulla Serie A, ma anche sulla Serie B, la Serie C e l'estero. Calciomercato – L'Originale torna in onda dal 17 agosto. Su Sky Sport 24 fino a venerdì 14 agosto ci sarà dalle ore 23 "Calciomercato - 23" con la conduzione di Vanessa Leonardi con notizie, ospiti e voci dai ritiri
in evidenza
Calciomercato, le news di oggi
- Como, Couto è arrivato in Italia per visite e firma
- Roma, muro del Feyenoord per Read: giallorossi su Molina
- Fiorentina-Mastantuono: i viola insistono
- Piccoli può salutare: tentativo del Genoa, c'è anche la Lazio
- Inter, rispunta Nico Gonzalez oltre a Diaby
- Juve, Vicario in pole. Per l'attacco occhi su Zirkzee e Pellegrino
- Maldini vicino al Cagliari, che tratta l'attaccante Kevin Carlos (Nizza)
- Serie A, gli acquisti ufficiali
- Tabellone mercato Serie A
- Le trattative concluse in Serie B
- Tabellone mercato Serie B
- Tutti i colpi di mercato all'estero
Kostic in chiusura con il Psv
Filip Kostic ripartirà dall'Olanda: è in chiusura con il Psv. Di seguito l'elenco dei migliori giocatori attualmente disponibili a parametro zero:
L'ex Juventus Filip Kostic si prepara a ripartire dall'Olanda: le ultime novitàVai al contenuto
Couto è arrivato a Milano: oggi visite e firma con il Como
L'esterno brasiliano è arrivato a Milano per sostenere le visite mediche e firmare con il Como: nel VIDEO le sue prima parole nell'intervista rilasciata al nostro inviato Marco Bovicelli
Maldini-Cagliari, operazione in prestito con diritto di riscatto
Daniel Maldini è sempre più vicino al Cagliari. Il club rossoblù ha raggiunto un'intesa con l'Atalanta per un prestito oneroso da un milione di euro, con diritto di riscatto fissato a 8 milioni e obbligo legato al raggiungimento di determinati obiettivi personali. I rossoblù sono sempre più vicini anche a Kevin Carlos del Nizza
Calciomercato Cagliari, in arrivo Maldini dall'AtalantaVai al contenuto
Inter, Nico Gonzalez oltre a Diaby
L'Inter continua a cercare un nuovo esterno destro e, oltre a Diaby, nella lista rispunta anche Nico Gonzalez della Juventus. Il club nerazzurro sta valutando il suo profilo e ha avuto dei primi contatti con l'entourage del giocatore. Sulle tracce del francese dell'Al Ittihad c'è anche il Bayer Leverkusen