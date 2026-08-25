Non solo la Juventus: anche la Roma si è detta interessata a Franck Kessié e si è inserita nella trattativa, Gasperini lo ha già allenato all'Atalanta. I bianconeri insistono per l'ivoriano svincolato, ma dovrebbero prima completare altre uscite a centrocampo e questo può favorire l'inserimento di altre squadre, come i giallorossi

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