Non solo la Juventus: anche la Roma si è detta interessata a Franck Kessié e si è inserita nella trattativa, Gasperini lo ha già allenato all'Atalanta. I bianconeri insistono per l'ivoriano svincolato, ma dovrebbero prima completare altre uscite a centrocampo e questo può favorire l'inserimento di altre squadre, come i giallorossi
La Juventus vuole Franck Kessié, ma prima dovrà completare delle uscite a centrocampo. La cessione del solo Miretti potrebbe non bastare. In questa situazione si è inserita la Roma, che si è detta interessata al giocatore. Il centrocampista, svincolato dopo la fine della sua esperienza in Arabia Saudita, è già stato allenato da Gasperini all'Atalanta, adesso lo vorrebbe per potenziare il centrocampo giallorosso. Per il momento si tratta soltanto di un interesse e bisognerà capire se ci sarà un sorpasso concreto da parte della Roma o se invece la Juventus riuscirà a chiudere prima l'operazione.
Miretti in chiusura al Besiktas
Nel frattempo, è in chiusura la cessione in prestito con diritto di riscatto di Miretti al Besiktas. Il centrocampista italiano si prepara quindi a lasciare l'Italia per trasferirsi in Turchia, ma la sua cessione potrebbe non bastare per far arrivare Kessié.