Leao, contatti con l'Aston Villa. Ma il Galatasaray non molla. Le news di calciomercatoCalciomercato
Rafael Leao può lasciare il Milan nel corso di questa sessione di calciomercato. L'Aston Villa ha avuto dei nuovi contatti con il club rossonero per il cartellino dell'attaccante portoghese (che gradisce la destinazione inglese), ma il Galatasaray non molla e potrebbe fare un'altra offerta
L'Aston Villa continua a trattare con il Milan per Rafael Leao. Il club inglese è una destinazione gradita all'attaccante portoghese, che vorrebbe giocare in Premier League, ma prima bisognerà trovare un accordo tra i due club. Sulle tracce del classe 1999, però, resta anche il Galatasaray, che non molla. Il club inglese nei prossimi giorni potrebbe tornare con forza sul giocatore, per anticipare l'Aston Villa e portarlo in Turchia.