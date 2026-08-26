Kessie-Juventus, la cessione di David può sbloccare la trattativa

La Juventus insiste per Franck Kessie ma prima serviranno delle cessioni. L'uscita di Miretti, infatti, non è sufficiente da un punto di vista economico per via del settlement agreement con la Uefa, perché l'ivoriano ha un ingaggio superiore al classe 2003. Per sbloccare la situazione, l'idea dei bianconeri è quella di vendere quindi anche Jonathan David, che potrebbe sbloccare anche l'arrivo di Joshua Zirkzee

La Juventus vuole potenziare il centrocampo ed è pronta a offrire un contratto di 2 anni con opzione per il terzo a Franck Kessie, svincolato dopo la fine della sua esperienza in Arabia Saudita. Prima di acquistarlo, anticipando la Roma, i bianconeri dovranno però fare delle cessioni e non basterà l'addio di Miretti. Se da un punto di vista numerico, il trasferimento del centrocampista italiano al Besiktas libera uno slot, da quello economico la situazione è più complessa. La Juventus, infatti, ha firmato un accordo di settlement agreement con la Uefa e ha ora un tetto salariale da rispettare. L'ivoriano guadagna più dell'italiano e per questo servirà un'altra cessione. Il nome individuato è quello di Jonathan David, ai margini del progetto. Un suo trasferimento, peraltro, potrebbe sbloccare l'arrivo di Joshua Zirkzee, per cui perl al momento non ci sono discorsi particolarmente avanzati.