Dopo dodici giorni di assenza per infortunio, Rafa Leao è tornato ad allenarsi in gruppo con il Milan. Il rientro sul campo, tuttavia, non cambia la sua posizione: la società rossonera continua a considerarlo sul mercato, con il futuro dell'attaccante portoghese che si preannuncia come un duello a due tra Aston Villa e Galatasaray
Rafael Leao è tornato ad allenarsi in gruppo per la prima volta dopo dodici giorni. Il portoghese, che ha saltato per infortunio il debutto in Serie A del Milan contro il Torino, ha lavorato di nuovo insieme ai compagni anche se resta sul mercato. La sua situazione, differente rispetto a quella degli altri giocatori in uscita (Gimenez, Tomori e Fofana), non è fuori dal progetto tecnico ma il club sta cercando la soluzione migliore per la sua cessione.
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Per il portoghese è corsa a due tra Aston Villa e Galatasaray. Il club inglese rimane interessato al giocatore (che ha espresso la sua preferenza per la squadra di Emery) e sta portando avanti i contatti con il Milan. Ma anche i turchi non hanno abbandonato la pista dopo un tira e molla per lui. Nelle scorse settimane avevano già manifestato la disponibilità a spingersi oltre i 40 milioni per Leao, salvo poi non ricevere il via libera dai rossoneri, che hanno continuato a chiedere circa 60 milioni totali, anche divisi in 50 di parte fissa e il resto in bonus.