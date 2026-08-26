Rafael Leao è tornato ad allenarsi in gruppo per la prima volta dopo dodici giorni . Il portoghese, che ha saltato per infortunio il debutto in Serie A del Milan contro il Torino, ha lavorato di nuovo insieme ai compagni anche se resta sul mercato . La sua situazione, differente rispetto a quella degli altri giocatori in uscita (Gimenez, Tomori e Fofana), non è fuori dal progetto tecnico ma il club sta cercando la soluzione migliore per la sua cessione .

Il punto sulla cessione di Leao

Per il portoghese è corsa a due tra Aston Villa e Galatasaray. Il club inglese rimane interessato al giocatore (che ha espresso la sua preferenza per la squadra di Emery) e sta portando avanti i contatti con il Milan. Ma anche i turchi non hanno abbandonato la pista dopo un tira e molla per lui. Nelle scorse settimane avevano già manifestato la disponibilità a spingersi oltre i 40 milioni per Leao, salvo poi non ricevere il via libera dai rossoneri, che hanno continuato a chiedere circa 60 milioni totali, anche divisi in 50 di parte fissa e il resto in bonus.