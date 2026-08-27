Honest Ahanor è pronto a iniziare una nuova avventura in Premier League: il Chelsea è ai dettagli con l'Atalanta per il trasferimento dell'esterno. Operazione in chiusura sulla base di 48 milioni di euro. Secondo affare della sessione di mercato tra Atalanta e Chelsea dopo il trasferimento di Marco Palestra. L'idea del Chelsea è quella di mandare Ahanor in prestito a un altro club di Premier.

I numeri di Ahanor

35 presenze (di cui 9 in Champions League) per il classe 2008 nella scorsa stagione con la maglia della Dea e anche 1 gol. In Serie A ha anche indossato la maglia del Genoa con la quale ha collezionato 9 presenze e 1 gol.