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Chelsea in chiusura per Ahanor dall'Atalanta: operazione da 48 milioni di euro

Calciomercato

Dopo Palestra, altro affare con l'Atalanta per il Chelsea: operazione ai dettagli per Honest Ahanor a 48 milioni di euro. Il giovane esterno verrà mandato in prestito in un altro club di Premier

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Honest Ahanor è pronto a iniziare una nuova avventura in Premier League: il Chelsea è ai dettagli con l'Atalanta per il trasferimento dell'esterno. Operazione in chiusura sulla base di 48 milioni di euro. Secondo affare della sessione di mercato tra Atalanta e Chelsea dopo il trasferimento di Marco Palestra. L'idea del Chelsea è quella di mandare Ahanor in prestito a un altro club di Premier. 

I numeri di Ahanor

35 presenze (di cui 9 in Champions League) per il classe 2008 nella scorsa stagione con la maglia della Dea e anche 1 gol. In Serie A ha anche indossato la maglia del Genoa con la quale ha collezionato 9 presenze e 1 gol.

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