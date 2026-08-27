Alvaro Morata è pronto a volare in Spagna per iniziare la sua avventura al Leganes. I due club hanno raggiunto l'intesa definitiva per il trasferimento in prestito dell'attaccante. Lo spagnolo, intanto, non ha preso parte all'allenamento odierno del Como

È fatta per il trasferimento di Alvaro Morata al Leganes . Il club di Segunda Division ha trovato con il Como l'accordo sullo stipendio dell'attaccante , che nelle scorse ore ha accettato la destinazione. I biancoblù copriranno una parte per il trasferimento in prestito dello spagnolo che nella giornata di giovedì 27 agosto non si è allenato agli ordini di Cesc Fabregas. L'intesa è stata raggiunta e ora Morata potrà viaggiare direzione Spagna per iniziare la sua avventura al Leganes.

Lo 'spoiler' social

In attesa di accogliere Alvaro Morata in Spagna, il Leganes ha in modo ironico 'spoilerato' l'arrivo in Segunda Division dell'attaccante. Citanto una vecchia intervista del giocatore nel 2020 in cui affermava 'L'ultima maglia che vorrei indossare è quella del Getafe. Grazie a loro, sono quello che sono oggi', il club ha scritto sui social: "La vita prende molte pieghe... Per ogni evenienza, ci stiamo preparando". In aggiunta, la foto di una maglia pronta a esser stampata con il numero 9 e 'Mor...' come nome.