Il Napoli continua a lavorare per completare il reparto offensivo e nelle ultime ore ha intensificato i contatti per Marc Guiu . L'attaccante spagnolo del Chelsea è diventato un obiettivo concreto degli azzurri, alla ricerca di un profilo giovane dopo la partenza di Romelu Lukaku. Il classe 2006 può rappresentare un'opportunità interessante per la sua situazione da 'fuori lista'

Dopo l'uscita di Romelu Lukaku, il Napoli continua a cercare un nuovo attaccante da mettere a disposizione di Massimiliano Allegri. Il nome sul quale gli azzurri stanno avanzando nelle ultime ore è quello di Marc Guiu, centravanti spagnolo di proprietà del Chelsea. Il Napoli considera il classe 2006 un possibile colpo finale per l'attacco in questa sessione estiva di mercato. I contatti con il club inglese restano vivi e la società azzurra continua a lavorare per capire se ci siano le condizioni per arrivare alla fumata bianca.

Un vantaggio per le liste

A rendere particolarmente interessante il profilo dello spagnolo c'è anche la sua situazione. Guiu è alla ricerca di maggiore spazio e minutaggio, con la necessità di trovare una squadra nella quale poter giocare con maggiore continuità e mettersi in mostra. Napoli potrebbe quindi rappresentare una vetrina importante per lui. A questo si aggiunge un altro elemento che può giocare a favore degli azzurri: essendo classe 2006, Guiu rientrerebbe tra i giocatori fuori lista secondo i regolamenti della Serie A, senza occupare uno degli slot disponibili per i calciatori da registrare in campionato.