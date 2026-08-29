Napoli-Como, Allegri: "La prima in casa sarà emozionante. Mercato? Contento della rosa"
L'allenatore azzurro ha introdotto la sfida al 'Maradona' in programma domenica alle 18.30: "Sarà emozionante e affrontiamo la nuova realtà del calcio italiano. La lite con Fabregas dell'anno scorso? Colpa della tensione, Cesc promette bene e ha fatto ottimi risultati". Sulle scelte di formazione e di modulo: "Ogni gara è diversa, bisogna interpretare i momenti". E sul mercato: "Sappiamo che è strano, magari succederà qualcosa... Sicuramente non serve aggiungere qualcuno a tutti i costi"
Termina qui la conferenza stampa di Massimiliano Allegri
Fabregas ha detto che l'episodio dell'anno scorso a San Siro è dimenticato e si è scusato con lei. Che sfida sarà tra voi due?
"Ne succederanno ancora, la tensione porta a qualche litigio ma finisce lì. Domani non sarà sfida tra noi due, ma Napoli contro Como. Lui è un allenatore che promette bene, ha fatto ottimi risultati. E ci sono altri allenatori giovani che faranno bene"
Ha detto che Hojlund dovrebbe segnare di più. E insieme a Lucca garantirà i gol necessari?
"Garantisco per entrambi il massimo impegno, sono due ragazzi che anche fisicamente devono lavorare ancora. La condizione ad ora non è ottimale per nessuno, per questo servirà una gara intelligente"
Dobbiamo escludere partenze sul mercato?
"Al momento siamo tutti contenti della rosa a disposizione, poi al mercato pensa la società. Il mercato però è strano: siamo al 29 agosto, magari succederà qualcosa o magari no... "
Un commento sul girone della Champions? E come ha vissuto in passato l'atmosfera al 'Maradona'?
"Ho avuto bellissime sfide a Napoli, ma ora sono curioso di viverla dalla panchina. Il girone? Dovremo fare punti anche lì per passare il turno. Tutte le gare sono difficili, non esistono più squadre materasso ma organizzate e fisiche. E poi dipende in che momenti affronti quelle partite"
Cosa non deve fare il Napoli col Como?
"Dovremo togliergli i loro punti di forza dal palleggio alla velocità"
Si aspetta qualcosa negli ultimi giorni di mercato? E come vede la squadra?
"Io sono contento della rosa che ho a disposizione. Non serve inserire qualcuno a tutti i costi, già abbiamo problemi di lista... E se non aggiungono nulla a livello tecnico non è necessario. Lang? Era entrato bene a Genova, anche Neres sta recuperando la condizione. Badiashile è indietro perché si era allenato poco al Chelsea. Ma siamo solo a inizio stagione, ora pensiamo al Como e poi all'Inter"
Il calendario riserva Como, Inter, Arsenal... E quanto perde la Serie A con Leao?
"Parto da Rafa, che ha fatto ottimi anni al Milan e ha ritenuto opportuno andare via. Il calendario? Se non vinciamo è in salita... Anche a Genova era complicata, serve affrontarle con serenità"
A livello arbitrale c'è il nuovo corso di Orsato con meno interruzioni: cosa ne pensa?
"Ci sono state migliorie anche a livello di esecuzioni più veloci del gioco, infatti è aumentato il tempo effettivo e ne va dello spettacolo. Il calcio è un gioco maschio: non possiamo togliere i contrasti, servono anche quelli"
Ci dobbiamo aspettare novità di formazione? Il 4-2-3-1 è ipotizzabile dall'inizio?
"Non ho ancora deciso chi giocherà. A Genova abbiamo vinto inserendo De Bruyne e Vergara, ma non sarà sempre così. Ogni domenica è diversa, bisogna interpretare momenti e partite"
Che Napoli vorrebbe proporre per la prima in casa?
"Sarà emozionante perché saremo davanti ai nostri tifosi. Il Como ha fatto cose straordinarie, è la nuova realtà del calcio italiano anche per la qualificazione in Champions. Hanno tecnica e organizzazione. In questo momento della stagione, quando la condizione non è ottimale, è importante giocare una partita di buona tecnica e di grande intelligenza e pazienza"
Tutto pronto a Castel Volturno, tra poco l'inizio della conferenza stampa di Massimiliano Allegri.
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Le probabili formazioni di Napoli-Como
Al suo esordio al Maradona da allenatore del Napoli, Allegri sfida Fabregas e il Como. La partita è in programma domenica 30 agosto alle ore 18.30. Si va verso la conferma dell'undici titolare di Genova, ma rimane aperto qualche ballottaggio. Un ballottaggio anche per Fabregas, con Baturina e Liberali a contendersi un posto
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È anche tempo di calciomercato...
Ultimi giorni prima della chiusura della sessione estiva. Nel liveblog tutte le ultime notizia dalla squadra mercato di Sky Sport.
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De Bruyne: "Mai pensato di lasciare"
Il centrocampista belga in un'intervista al 'Corriere dello Sport': "Non ho mai detto di voler lasciare Napoli". Su Conte e sulle differenze con Allegri: "Sono cose che succedono, non puoi legare con tutti nella tua carriera. Conte è molto rigido, più focalizzato sul rapporto professionale. Allegri è più sciolto e più formale"
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Gli highlights di Genoa-Napoli 0-2
La squadra di Allegri viene dalla vittoria alla prima giornata contro il Genoa per 2-0 a Marassi. Nel video gli highlights del match.
Giornata di vigilia per il Napoli. Gli azzurri se la vedono contro il Como domenica alle ore 18.30 nel debutto stagionale al Maradona. A presentare il match è Massimiliano Allegri in conferenza stampa alle ore 14.