Si aspetta qualcosa negli ultimi giorni di mercato? E come vede la squadra?

"Io sono contento della rosa che ho a disposizione. Non serve inserire qualcuno a tutti i costi, già abbiamo problemi di lista... E se non aggiungono nulla a livello tecnico non è necessario. Lang? Era entrato bene a Genova, anche Neres sta recuperando la condizione. Badiashile è indietro perché si era allenato poco al Chelsea. Ma siamo solo a inizio stagione, ora pensiamo al Como e poi all'Inter"