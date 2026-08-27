Parma-Fabbian, trattativa con la Fiorentina: si può chiudere

Giovanni Fabbian può diventare un nuovo giocatore del Parma. Il centrocampista piace a Carlos Cuesta e nelle prossime ore si può chiudere il suo trasferimento dalla Fiorentina. Nel video tutte le novità sul mercato da Gianluca di Marzio
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