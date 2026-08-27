Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Parma-Fabbian, trattativa con la Fiorentina: si può chiudere

Calciomercato

Giovanni Fabbian può diventare un nuovo giocatore del Parma. Il centrocampista piace a Carlos Cuesta e nelle prossime ore si può chiudere il suo trasferimento dalla Fiorentina. Nel video tutte le novità sul mercato da Gianluca di Marzio

CALCIOMERCATO, TUTTE LE NEWS

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Calciomercato: Altre Notizie

Parma-Fabbian, si può chiudere con la Fiorentina

Calciomercato

Giovanni Fabbian può diventare un nuovo giocatore del Parma. Il centrocampista piace a Carlos...

Napoli, si avanza per Guiu del Chelsea

Calciomercato

Il Napoli continua a lavorare per completare il reparto offensivo e nelle ultime ore ha...

Roma, idea Morato se Ziolkowski va al Monza

Calciomercato

La Roma valuta un nuovo innesto in difesa se dovesse partire Ziolkowski: il Monza ha messo nel...

Kean si allena da solo e spinge per il Como

fiorentina

Si alza la tensione tra Moise Kean e la Fiorentina. L'attaccante ha saltato l'allenamento...

Juve, la cessione di David può sbloccare Kessie

Calciomercato

La Juventus insiste per Franck Kessie ma prima serviranno delle cessioni. L'uscita di Miretti,...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE