Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Juventus-Kessie, manca l'intesa: si continua a trattare. Le news di calciomercato

Calciomercato

Continua la trattativa tra la Juventus e Franck Kessie per trovare l'intesa definitiva e portare il centrocampista a Torino. Dopo l'incontro delle scorse ore tra Massara, Carnevali e l'agente del giocatore, le parti non sono ancora arrivate a un accordo e stanno continuando a trattare

CALCIOMERCATO, TUTTE LE NEWS

La Juventus vuole Franck Kessie e sta trattando con l'agente del giocatore, George Atangana, per trovare un accordo e favorire il trasferimento del centrocampista a Torino. Dopo l'incontro di ieri, giovedì 27 agosto, tra Massara, Carnevali e l'agente di Kessie, non si è ancora arrivati a un'intesa definitiva e perciò si continua a trattare per convincere giocatore ed entourage. La Juventus vuole chiudere per Kessie a prescindere dalle cessioni. 

I numeri di Kessie in Serie A

Il centrocampista ivoriano ha già un passato nel nostro campionato, con le maglie di Milan e Atalanta. Con la Dea 30 presenze, 6 gol e 4 assist nella stagione 2016/2017. Nell'estate successiva il passaggio in rossonero dove ha giocato per cinque stagioni collezionando 174 presenze, 35 gol e 12 assist in Serie A.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Calciomercato: Altre Notizie

Il Lecce avvia azioni legali contro Banda

caso banda

Nuovi scenari nel caso Banda-Lecce, questa volta con la giustizia di mezzo. Il club...

Juventus, per Kessie manca ancora l'intesa

Calciomercato

Continua la trattativa tra la Juventus e Franck Kessie per trovare l'intesa definitiva e portare...

Calciomercato, le news di oggi LIVE

live Calciomercato

Qui tutta la giornata live di venerdì 28 agosto agosto attraverso le notizie raccolte dalla...

Fiorentina, prima offerta per Zirkzee allo United

Calciomercato

La Fiorentina avanza per Joshua Zirkzee. Il club viola ha presentato la prima offerta ufficiale...

Da Woltemade a Gabriel Jesus e Guiu: le ultime

napoli

Il Napoli continua a lavorare per rinforare il reparto offensivo in questi ultimi giorni di...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE