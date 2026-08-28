Juventus, per Kessie manca ancora l'intesa

Continua la trattativa tra la Juventus e Franck Kessie per trovare l'intesa definitiva e portare il centrocampista a Torino. Dopo l'incontro delle scorse ore tra Massara, Carnevali e l'agente del giocatore, le parti non sono ancora arrivate a un accordo e stanno continuando a trattare

La Juventus vuole Franck Kessie e sta trattando con l'agente del giocatore, George Atangana, per trovare un accordo e favorire il trasferimento del centrocampista a Torino. Dopo l'incontro di ieri, giovedì 27 agosto, tra Massara, Carnevali e l'agente di Kessie, non si è ancora arrivati a un'intesa definitiva e perciò si continua a trattare per convincere giocatore ed entourage. La Juventus vuole chiudere per Kessie a prescindere dalle cessioni.

I numeri di Kessie in Serie A

Il centrocampista ivoriano ha già un passato nel nostro campionato, con le maglie di Milan e Atalanta. Con la Dea 30 presenze, 6 gol e 4 assist nella stagione 2016/2017. Nell'estate successiva il passaggio in rossonero dove ha giocato per cinque stagioni collezionando 174 presenze, 35 gol e 12 assist in Serie A.