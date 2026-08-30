Fiorentina, visite mediche e firma per Njie

La Fiorentina ha trovato l'accordo con il Torino per il trasferimento di Alie Njie: operazione da 16 milioni di euro più 2 di bonus e il 15% sulla futura rivendita. L'attaccante svedese è arrivato a Firenze per le visite mediche e la firma sul contratto

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