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Gimenez al Porto: c'è l'ok del Milan. Le news di calciomercato

Calciomercato

Il Milan ha dato l'ok al trasferimento di Santiago Gimenez al Porto. I due club stanno limando i dettagli finali e poi l'attaccante messicano lascerà l'Italia per trasferirsi in Portogallo

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Manca ormai pochissimo al termine del calciomercato ma il Milan è ancora molto attivo sia in entrata che in uscita, e tra i giocatori che si preparano a dire addio all'Italia c'è Santiago Gimenez. Il club rossonero, infatti, nella notte ha fato l'ok all'ultima offerta del Porto per l'attaccante messicano. Ora restano soltanto da sistemare i dettagli finali dell'operazione e poi il giocatore sarà autorizzato a viaggiare e sostenere le visite mediche con il club portoghese.

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