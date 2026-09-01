Ultimo giorno di mercato anche per il Milan. I rossoneri hanno da poco ufficializzato l'acquisto di Hutchinson dal Forest e la cessione di Gimenez al Porto in prestito. Possibili anche altre uscite: qui il nostro liveblog per non perderti le news su trattative e indiscrezioni riguardanti il Milan raccolte dalla squadra mercato di Sky Sport
Hutchinson è un nuovo giocatore del Milan
L'esterno offensivo inglese classe 2003 si trasferisce in rossonero in prestito fino al 30 giugno 2027 con diritto di riscatto. Nell'ultima stagione con il Nottingham Forest ha collezionato 41 presenze e un gol. Al Milan indosserà la maglia numero 20
Ufficiale: Santiago Gimenez al Porto
La notizia era già arrivata ieri: "AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo con diritto di opzione per l'acquisizione a titolo definitivo, che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni, le prestazioni sportive del calciatore Santiago Gimenez a FC Porto fino al 30 giugno 2027"
Quando finisce il mercato in Serie A e nel mondo
Il gong è vicino. Oggi - martedì 1 settembre, ore 20 - si chiude il calciomercato. Manca sempre meno tempo alla definizione degli ultimi affari. Sarà l'ultimo giorno anche per Inghilterra, Germania, Spagna e Francia. Tanti altri club europei invece avranno qualche giorno in più per perfezionare le ultime operazioni in entrata. Ecco le date di chiusura nei principali Paesi e come seguire la giornata su Sky Sport
Quando finisce il mercato in Italia e nel mondo? Ecco le date e gli orari di chiusuraVai al contenuto
L'ultima giornata di calciomercato su Sky Sport
La squadra mercato di Sky Sport è pronta a raccontare l'ultima giornata del calciomercato estivo. Si parte la mattina del 1^ settembre su Sky Sport 24, dalle 10.30 live dallo Sheraton Milano San Siro con Valentina Mariani e Marco De Micheli. La giornata proseguirà sul canale 200 con tutti gli aggiornamenti e le notizie live dalla sede del mercato. Calciomercato-L’Originale accompagnerà poi la chiusura del mercato fissata per le ore 20 con una volta finale dalle 19 alle 20.30, con collegamenti in diretta dall’hotel Sheraton di Milano dove ci saranno Gianluca Di Marzio e Luca Marchetti. In studio con Bonan e Fayna ci saranno Giuseppe Bergomi, Alessandro Costacurta e Gianfranco Teotino. Nel corso di tutta la giornata Sky Sport 24 con collegamenti live in ogni edizione del telegiornale e i liveblog di skysport.it per essere aggiornati minuto per minuto dalla squadra mercato di Sky Sport
Ultimo giorno: cosa farà il Milan?
Ultimo giorno di mercato anche per il Milan: i rossoneri hanno da poco ufficializzato la cessione di Gimenez al Porto in prestito e attendo Hutchinson dal Nottingham. Possibili anche altre uscite: qui il nostro liveblog per non perderti le news su trattative e indiscrezioni riguardanti il Milan raccolte dalla squadra mercato di Sky Sport