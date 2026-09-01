La squadra mercato di Sky Sport è pronta a raccontare l'ultima giornata del calciomercato estivo. Si parte la mattina del 1^ settembre su Sky Sport 24, dalle 10.30 live dallo Sheraton Milano San Siro con Valentina Mariani e Marco De Micheli. La giornata proseguirà sul canale 200 con tutti gli aggiornamenti e le notizie live dalla sede del mercato. Calciomercato-L’Originale accompagnerà poi la chiusura del mercato fissata per le ore 20 con una volta finale dalle 19 alle 20.30, con collegamenti in diretta dall’hotel Sheraton di Milano dove ci saranno Gianluca Di Marzio e Luca Marchetti. In studio con Bonan e Fayna ci saranno Giuseppe Bergomi, Alessandro Costacurta e Gianfranco Teotino. Nel corso di tutta la giornata Sky Sport 24 con collegamenti live in ogni edizione del telegiornale e i liveblog di skysport.it per essere aggiornati minuto per minuto dalla squadra mercato di Sky Sport