Hutchinson in prestito al Milan, è atteso in città

Dopo l'addio di Rafael Leao, diventato ufficialmente un nuovo giocatore del Galatasaray, il Milan si è messo alla ricerca di un nuovo esterno d'attacco e ha trovato l'accordo con il Nottingham Forest per il cartellino di Omari Hutchinson. Operazione in prestito oneroso con diritto di riscatto, destinato a trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Il classe 2003 è atteso in serata a Milano, dove si prepara a svolgere le visite mediche e a mettere la firma sul contratto.