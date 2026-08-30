Salvo soprese dell'ultima ora il mercato del Napoli in entrata si può considerare finito. Sono sfumati infatti due degli obiettivi in attacco: Guiu sta per andare al Lipsia e Gabriel Jesus si prepara a diventare un nuovo giocatore del Barcellona. Come riportato dal Mundo Deportivo, il club blaugrana ha trovato l'accordo con l'Arsenal per il trasferimento dell'attaccante brasiliano, che ha il contratto in scadenza a giugno 2027 ed era alla ricerca di maggiore spazio. Nonostante l'arrivo del classe 1997 prosegue la caccia blaugrana a Julian Alvarez, grande obiettivo di mercato del Barça che la squadra di Flick proverà a prendere fino alle ultime ore di calciomercato.