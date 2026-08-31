Como in chiusura per il prestito di Robert Sanchez dal Chelsea

Il Como è vicino al secondo portiere: dopo il passaggio di Tornqvist al Monza è in arrivo Robert Sanchez dal Chelsea, titolare la scorsa stagione ma che ha perso il posto con l'arrivo di Emiliano Martinez

Il Como è vicino a chiudere per il secondo portiere. Dopo il trasferimento di Noel Tornqvist al Monza, è in arrivo Robert Sanchez in prestito dal Chelsea. Il 28enne spagnolo ha totalizzato 50 partite tra tutte le competizioni nella scorsa stagione con il club ed è partito titolare al debutto in campionato contro il Fulham prima di perdere il posto a favore del nuovo acquisto Emiliano Martinez dall'Aston Villa (in precedenza vicino anche alla Juventus). A Londra dal 2023, ha vinto la Conference League e il Mondiale per club con Enzo Maresca.