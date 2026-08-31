De Roon: "Dito medio alla Roma? Post non autorizzato, ho superato il limite"

Il nuovo acquisto giallorosso ha rilasciato la sua prima intervista da giocatore della Roma. Il centrocampista ci ha tenuto a chiarire l'episodio social del dito medio 'rivolto' alla Roma a seguito di Atalanta-Roma dopo la vittoria giallorossa contro il Feyenoord, squadra in cui è cresciuto: "Sui social scherzo molto, ma quel post non lo avevo autorizzato". Poi sul feeling con Gasp: "Con lui ho un rapporto speciale, non vedo l'ora di giocare all'Olimpico" MERCATO LIVE: JUVE - MILAN - INTER - ROMA - LECCE-ROMA LIVE

Marten De Roon è un nuovo giocatore della Roma. Dopo 10 anni all'Atalanta, il centrocampista cambia squadra e si trasferisce in giallorosso dove ritrova il 'maestro' Gasperini. Inevitabile, nella sua prima intervista giallorossa, non ritornare sull'episodio social accaduto nel 2023 dopo una vittoria dell'Atalanta sulla Roma a qualche giorno dal successo giallorosso sul Feyenoord (club in cui è cresciuto calcisticamente). Sui suoi profili era stato pubblicato un post in cui veniva ritratto con il dito medio e la scritta: "Quando le tue radici sono a Rotterdam e batti la Roma". Un post che è diventato di attualità dopo il suo passaggio in giallorosso: "Io sono uno che gioca sempre sui social - ha spiegato De Roon -, in quell'occasione credo di aver superato un po' il limite però c'è una spiegazione. Gestisco i social con due miei amici e quella volta credo sia l'unica in cui io non ho autorizzato il post. Sembra una bugia ma è realmente così, perché post partita avevo tante interviste. Mi dispiace perché ho davvero superato il limite. Comunque, a parte i social, io sono uno che va oltre, do tutto per la maglia e devo ripagare la fiducia con i fatti".

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"Con Gasperini ho un rapporto speciale" De Roon ha parlato anche del feeling con Gian Piero Gasperini, che ritrova in giallorosso dopo l'esperienza alla Dea: "Sono stato allenato 9 anni da lui - ha detto -, abbiamo raggiunto risultati fantastici. Abbiamo un rapporto molto speciale, giocavo sempre ed ero anche capitano. Ci ha portato, soprattutto a me, a un livello alto e lo ringrazio tantissimo. Ci siamo sentiti qualche giorno fa, mi ha dato l'opportunità di venire qua insieme alla società che mi ha voluto tanto, non è scontato, sono super felice".