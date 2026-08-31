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De Roon: "Dito medio alla Roma? Post non autorizzato, ho superato il limite"

l'intervista

Il nuovo acquisto giallorosso ha rilasciato la sua prima intervista da giocatore della Roma. Il centrocampista ci ha tenuto a chiarire l'episodio social del dito medio 'rivolto' alla Roma a seguito di Atalanta-Roma dopo la vittoria giallorossa contro il Feyenoord, squadra in cui è cresciuto: "Sui social scherzo molto, ma quel post non lo avevo autorizzato". Poi sul feeling con Gasp: "Con lui ho un rapporto speciale, non vedo l'ora di giocare all'Olimpico"

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Marten De Roon è un nuovo giocatore della Roma. Dopo 10 anni all'Atalanta, il centrocampista cambia squadra e si trasferisce in giallorosso dove ritrova il 'maestro' Gasperini. Inevitabile, nella sua prima intervista giallorossa, non ritornare sull'episodio social accaduto nel 2023 dopo una vittoria dell'Atalanta sulla Roma a qualche giorno dal successo giallorosso sul Feyenoord (club in cui è cresciuto calcisticamente). Sui suoi profili era stato pubblicato un post in cui veniva ritratto con il dito medio e la scritta: "Quando le tue radici sono a Rotterdam e batti la Roma". Un post che è diventato di attualità dopo il suo passaggio in giallorosso: "Io sono uno che gioca sempre sui social - ha spiegato De Roon -, in quell'occasione credo di aver superato un po' il limite però c'è una spiegazione. Gestisco i social con due miei amici e quella volta credo sia l'unica in cui io non ho autorizzato il post. Sembra una bugia ma è realmente così, perché post partita avevo tante interviste. Mi dispiace perché ho davvero superato il limite. Comunque, a parte i social, io sono uno che va oltre, do tutto per la maglia e devo ripagare la fiducia con i fatti".

"Con Gasperini ho un rapporto speciale"

De Roon ha parlato anche del feeling con Gian Piero Gasperini, che ritrova in giallorosso dopo l'esperienza alla Dea: "Sono stato allenato 9 anni da lui - ha detto -, abbiamo raggiunto risultati fantastici. Abbiamo un rapporto molto speciale, giocavo sempre ed ero anche capitano. Ci ha portato, soprattutto a me, a un livello alto e lo ringrazio tantissimo. Ci siamo sentiti qualche giorno fa, mi ha dato l'opportunità di venire qua insieme alla società che mi ha voluto tanto, non è scontato, sono super felice".

"Sono in una squadra molto forte"

Infine De Roon ha parlato anche della squadra e di quelli che saranno i suoi nuovi compagni: "La Roma ha una grande squadra, ci sono ragazzi che conosco come Cristante e Mancini, Dybala, che hanno grande esperienza e giocano qua da tanti anni. Io sono uno che vuole dare una grande mano, conosco molto bene il gioco dell'allenatore e mi trovo bene con lo spogliatoio, ci sono anche Donyell e Devyne (Malen e Rensch, ndr) che sono olandesi come me. Io voglio fare la mia parte, sono in una squadra molto forte e non vedo l'ora di giocare all'Olimpico davanti ai tifosi".

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