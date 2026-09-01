Qui tutte le news dell'ultimo giorno di calciomercato, martedì 1° settembre, raccolte dalla squadra mercato di Sky Sport: trattative, operazioni in chiusura, ufficialità e indiscrezioni fino al gong delle 20. Su Sky Sport 24 collegamenti live per tutta la giornata dallo Sheraton di Milano, mentre qui di seguito trovi minuto per minuto tutte le ultime novità dall'Italia e dall'estero
SERIE A, IL TABELLONE MERCATO - MERCATO LIVE: ROMA - INTER - JUVE - MILAN
Como, vicino Robert Sanchez dal Chelsea
Il Como è vicino a chiudere per Robert Sanchez. Dopo la cessione di Noel Tornqvist al Monza, il club lariano sta definendo l'arrivo in prestito del portiere spagnolo dal Chelsea. Classe 1997, Sanchez era partito titolare nella prima giornata di Premier League contro il Fulham, prima di perdere il posto dopo l'arrivo di Emiliano Martinez
Bologna, Mbangula arriva oggi in città: le cifre
Dopo la cessione di Rowe all'Atalanta, il Bologna ha chiuso per Mbangula come sostituto. L'attaccante arriva dal Werder Brema in prestito oneroso da 2 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 12,5 milioni. Il giocatore è atteso oggi, martedì 1° settembre, a Bologna per sostenere le visite mediche e firmare il contratto con il nuovo club.
Rowe all'Atalanta: affare da 40 milioni
Atalanta e Bologna hanno raggiunto l'intesa per Jonathan Rowe. L'operazione è impostata su un prestito oneroso da 5 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 30 milioni, più 5 milioni di bonus, per un totale potenziale di 40 milioni. Nell'affare rientra anche Federico Cassa, classe 2006 dell'Atalanta U23, che si trasferirà al Bologna
Milan, si lavora ancora all'uscita di Fofana
In entrata è stato ufficializzato Omari Hutchinson, arrivato dal Nottingham Forest in prestito fino al 30 giugno 2027 con diritto di riscatto: l'esterno inglese indosserà la maglia numero 20.In uscita, invece, è ufficiale il trasferimento di Santiago Gimenez al Porto in prestito con diritto di riscatto, che può diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni. La trattativa tra Fofane e Lione, invece, non è ancora chiusa
Roma,alla ricerca dell'esterno: il punto sui giallorossi
Ultime ore molto intense anche per la Roma. In entrata si complica la pista Jamie Leweling: nonostante la nuova offerta allo Stoccarda da 35 milioni di euro più bonus, il giocatore non ha aperto al trasferimento e l'operazione è destinata a tramontare. La Roma valuta un nuovo tentativo per Jamie Gittens: il Chelsea potrebbe aprire a un prestito oneroso da 5 milioni di euro con diritto di riscatto intorno ai 55 milioni
Juventus, da Woltemade a Sarr passando per l'uscita di David
Ultime ore molto intense per la Juventus. In entrata è fatta per Nick Woltemade, che arriverà dal Newcastle in prestito secco oneroso da 5 milioni di euro ed è atteso domani per visite e firma. A Torino è già arrivato anche Pape Sarr, preso dal Tottenham in prestito con obbligo condizionato. In uscita, invece, è in definizione il passaggio di Jonathan David all'Atletico Madrid in prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni. Resta infine da seguire la situazione Cabal: l'Atalanta insiste e, in caso di cessione, i bianconeri potrebbero chiudere per Tagliafico.
I calciatori svincolati: occasioni last-minute?
Karim Benzema è l'ultimo nome ad aggiungersi alla lista degli svincolati dopo la risoluzione consensuale con l'Al-Hilal. Tra i giocatori ancora senza squadra non mancano però altri profili di primo piano, da Sancho a Icardi fino a Brozovic. Qui sotto trovi tutti i principali svincolati ancora disponibili sul mercato
Calciomercato, Benzema lascia l'Al-Hilal: è ufficialeVai al contenuto
Calciomercato estero, gli acquisti ufficiali
Non solo acquisti, ma anche tante cessioni dalla Serie A in questa sessione estiva di calciomercato. L'ultima è quella di Santiago Gimenez, passato dal Milan al Porto. Qui sotto trovi tutti gli acquisti nel mercato, con formule e dettagli delle operazioni
Il Milan saluta Gimenez: il messicano va al Porto in prestitoVai al contenuto
Tutte le ufficialità in Serie A
Siamo arrivati all'ultimo giorno di calciomercato: ma ti ricordi tutti gli acquisti di questa sessione estiva? Qui sotto puoi trovare tutti i nuovi arrivi in Serie A, a partire dagli ultimi colpi ufficiali: Juan Jesus al Venezia e Omari Hutchinson al Milan
Ufficiale Juan Jesus al Venezia: tutti i colpi in Serie AVai al contenuto
Come seguire l'ultimo giorno di mercato su Sky
La squadra mercato di Sky Sport seguirà tutta la giornata con aggiornamenti continui. Si parte dalle 10.30 su Sky Sport 24 con collegamenti live dallo Sheraton Milano San Siro, sede del mercato. Dalle 19 alle 20.30 spazio a Calciomercato-L'Originale, che accompagnerà in diretta fino alla chiusura delle 20 con Gianluca Di Marzio e Luca Marchetti
Segui LIVE l'ultimo giorno di calciomercato
Ultime ore per il calciomercato estivo: martedì 1° settembre è il giorno del gong, fissato alle 20 per i club di Serie A. Una giornata decisiva per chiudere le trattative ancora aperte, definire gli ultimi acquisti e sistemare le cessioni prima della fine della sessione. Qui trovi tutte le notizie aggiornate minuto per minito
Calciomercato, le news di oggi
Juventus, vicina la cessione David, in arrivo Woltemade E intanto Pape Sarr è arrivato a Torino Milan, ufficiale l'arrivo di Hutchinson: Gimenez al Porto Atalanta, intesa col Bologna per Rowe Como, Kean ha completato le visite mediche Roma, per l'esterno tentativo per Gittens Fiorentina, oggi le visite di Beto Serie A, gli acquisti ufficiali Tabellone mercato Serie A Serie B: la gallery con tutti gli affari dell'estate Le trattative concluse in Serie B Tutti i colpi di mercato all'estero