Ultime ore molto intense per la Juventus. In entrata è fatta per Nick Woltemade, che arriverà dal Newcastle in prestito secco oneroso da 5 milioni di euro ed è atteso domani per visite e firma. A Torino è già arrivato anche Pape Sarr, preso dal Tottenham in prestito con obbligo condizionato. In uscita, invece, è in definizione il passaggio di Jonathan David all'Atletico Madrid in prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni. Resta infine da seguire la situazione Cabal: l'Atalanta insiste e, in caso di cessione, i bianconeri potrebbero chiudere per Tagliafico.