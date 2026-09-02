Il direttore sportivo della Roma Tony D'Amico ha tracciato in conferenza stampa un bilancio sul mercato estivo dei giallorossi, che hanno speso oltre 120 milioni di euro tra i nuovi innesti (Santiago Castro e Rodrigo Mora i più costosi) e il riscatto di Donyell Malen, ma hanno visto sfumare l'esterno d'attacco richiesto da Gian Piero Gasperini, prima con Crysencio Summerville e sul finale con Jamie Leweling e Luiz Henrique. "L'operazione per Leweling era chiusa con lo Stoccarda e il giocatore poi lui ha avuto un ripensamento", spiega D'Amico. "Su Luiz Henrique avevamo l'accordo con giocatore e club ma non siamo riusciti per problematiche tecniche. Quando eravamo su Summerville, eravamo anche su Molina e Castro. Eravamo forti su di lui ma è stata una questione di tempi: il tempo in cui abbiamo chiuso Castro non è stato sufficiente per Summerville". La Roma è però riuscita a trattenere Manu Koné nonostante il tentativo finale da parte del Chelsea: "Ci sono stati contatti nell'ultimo giorno di mercato, non sono arrivate offerte ufficiali". Da Gasperini, poi, non è arrivato nessun aut aut con minaccia di dimissioni in caso di cessione del francese.

Approfondimento Nel mercato della Roma vince la 'linea Gasperini'