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Inter, Dimarco: "Rinnovo? Non ne abbiamo ancora parlato. Speravo accadesse, ci sarà modo"

inter

"Rinnovo? Purtroppo non ne abbiamo parlato, speravo succedesse visto come è finita la scorsa stagione, però ci sarà modo di parlarne prossimamente". Così Federico Dimarco a 'Sky Sport' a margine del Gran Galà del Calcio. Sabato c'è il Napoli: "Squadra forte, l'anno scorso è arrivato secondo. È un avversario che da un po' di partite non riusciamo a battere: dovremo cercare di andare in campo e portare a casa i 3 punti, sono fondamentali". Guarda il VIDEO con l'intervista

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