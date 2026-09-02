Grande serata a Milano (in diretta su Sky Sport Calcio e in streaming su skysport.it) per l'evento dedicato alle eccellenze del calcio italiano organizzato dall’Associazione Calciatori in collaborazione con la Lega di Serie A. Al Teatro alla Scala 'sfilano' stelle e leggende del nostro campionato: qui le foto più belle dal red carpet
CLICCA QUI PER IL LIVE DEL GRAN GALA' - LE SHORT LIST DEI CANDIDATI
- Lautaro Martinez, capitano dell'Inter
- Scott McTominay, centrocampista del Napoli
- Nico Paz, attaccante del Como
- Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter
- Federico Dimarco, difensore dell'Inter
- Luka Modric e Paolo Scaroni, rispettivamente centrocampista e presidente del Consiglio di amministrazione del Milan
- Francisco Conceição, attaccante della Juventus
- Donyell Malen, attaccante della Roma
- Manuel Akanji, difensore dell'Inter
- Marco Palestra, difensore del Chelsea
- Mattia Liberali, centrocampista del Como
- Hakan Calhanoglu, centrocampista dell'Inter
- Mile Svilar, portiere della Roma
- Cesc Fabregas, allenatore del Como
- Giovanni Malagò, presidente della FIGC
- Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale italiana maschile di calcio
- Ezio Simonelli, presidente della Lega Calcio Serie A
- Umberto Calcagno, presidente dell'dell'Associazione Italiana Calciatori (AIC)
- Luciano Buonfiglio, presidente del Coni
- Demetrio Albertini, presidente del settore tecnico della FIGC.
- Sara Gama, capo delegazione della Nazionale femminile di calcio
- Giovanni Carnevali, amministratore delegato e direttore generale della Juventus..
- Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter
- Giorgio Chiellini, oggi dirigente della Juventus
- Alessandro Del Piero
- Federico Ferri, direttore di Sky Sport
- Giuseppe De Bellis, vice presidente di Sky Italia
- Tra i volti di Sky Sport anche Walter Zenga e Alessandro Bonan
- Fabio Capello
- Gianluca Zambrotta