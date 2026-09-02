Gran Galà del Calcio Aic, la top 11 della Serie A 2025-2026

Introduzione
Svelata in diretta su Sky Sport durante il Gran Galà del Calcio Aic, la top 11 relativa alla stagione 2025-2026, votata dagli stessi calciatori. L'Inter è la squadra più rappresentata nella formazione ideale, con ben cinque giocatori. Due invece i calciatori della Roma, mentre completano la top 11 anche Como, Napoli e Cagliari. A guidare la squadra dell'anno non c'è Chivu… Di seguito l'undici ideale dello scorso campionato schierato con un classico 4-3-3
GRAN GALÀ DEL CALCIO: TOP 11 - RED CARPET
Quello che devi sapere
Portiere: MILE SVILAR (Roma)
L'estremo difensore giallorosso si ripete. Per il secondo anno consecutivo è stato nominato portiere dell’anno, battendo le candidature di Marco Carnesecchi e Mike Maignan. Nel 2025/26 ha confermato il suo peso nella Roma, portandola a conquistare l’accesso in Champions League: 38 presenze in 38 giornate di Serie A, 18 clean sheet e 31 gol subiti. Numeri che certificano la continuità del classe 1999 arrivato dal Benfica a parametro zero nel 2022 e che oggi ha oggi un valore di mercato di 35 milioni di euro secondo Transfermarkt
Terzino destro: MARCO PALESTRA (Cagliari)
Si è fatto conoscere definitivamente nella stagione 2025/26 con il Cagliari, diventando un titolare fisso: 37 presenze in Serie A, 34 da titolare, 1 gol e 4 assist, per oltre 3.000 minuti giocati. Numeri che gli hanno permesso di raccogliere l'eredità di Dumfries e di essere premiato come miglior terzino destro. Dopo le prime apparizioni con l'Atalanta, il classe 2005 ha trovato in Sardegna continuità e spazio, affermandosi anche tra i giovani più interessanti della Nazionale. In estate il Chelsea lo ha acquistato per 55 milioni di euro più bonus
Difensore centrale: MANUEL AKANJI (Inter)
Al primo anno in Serie A, Manuel Akanji entra subito nella top 11 della stagione. Arrivato all'Inter negli ultimi giorni del mercato estivo, è diventato rapidamente uno dei punti fermi della difesa di Chivu: 33 presenze e 2 gol in campionato, 45 presenze complessive in stagione. Esperienza, duttilità e affidabilità: caratteristiche che lo hanno reso subito centrale nel nuovo corso nerazzurro di Chivu, portando lo Scudetto a Milano e adesso anche il riconoscimento dal Gran Galà del Calcio Aic.
Difensore centrale: ALESSANDRO BASTONI (Inter)
Non è una novità trovare Bastoni nella top 11 della stagione. Per la quinta volta il difensore nerazzurro entra nella formazione ideale, confermando il posto conquistato anche lo scorso anno. Punto fermo dell'Inter, nella Serie A 2025/26 ha collezionato 28 presenze e 1 gol, contribuendo alla conquista dello Scudetto, il terzo della sua carriera. Considerando tutte le competizioni, ha chiuso l'annata con 44 presenze complessive.
Terzino sinistro: FEDERICO DIMARCO (Inter)
Tris per Federico Dimarco: dopo gli inserimenti nella squadra dell'anno del Gran Galà del Calcio AIC nel 2024 e nel 2025, anche nel 2026 l'esterno dell'Inter si conferma tra i migliori del campionato. Nella scorsa Serie A ha chiuso con 35 presenze, 7 gol e 16 assist, numeri che raccontano il suo peso soprattutto in fase offensiva. Tra cross, inserimenti e calci piazzati è stato anche l’MVP della scorsa stagione per la Lega Serie A, confermandosi decisivo nella vittoria del Double nerazzurro.
Centrocampista: HAKAN CALHANOGLU (Inter)
Torna nella top 11 del Gran Galà del Calcio AIC dopo il riconoscimento del 2024. Hakan Calhanoglu è stato uno dei pilastri dell'Inter del Double, protagonista nella conquista di Scudetto e Coppa Italia. Nella Serie A 2025/26 ha chiuso con 22 presenze, 9 gol e 4 assist, mentre considerando tutte le competizioni è arrivato a 30 presenze, 12 reti e 7 assist. Numeri che confermano ancora una volta il peso del turco nel centrocampo nerazzurro che ha iniziato bene anche questa nuova stagione.
Centrocampista: LUKA MODRIC (Milan)
Come il vino. Al primo anno in Serie A, Luka Modric entra subito nella top 11 della stagione, dopo essere arrivato al Milan nell'estate 2025. A 39 anni è diventato immediatamente un punto di riferimento del centrocampo rossonero: 34 presenze in campionato, 32 da titolare, 2 gol e 3 assist, per oltre 2.800 minuti giocati. Considerando tutte le competizioni, ha chiuso la stagione con 37 presenze, 2 reti e innumerevoli magie
Centrocampista: SCOTT MCTOMINAY (Napoli)
Scott McTominay bissa il riconoscimento e si conferma nella squadra dell'anno dopo l'inserimento del 2025. Anche nella stagione 2025/26 lo scozzese è rimasto uno dei riferimenti del Napoli: 33 presenze in Serie A, 10 gol e 3 assist, con 31 gare giocate da titolare. Numeri che confermano il suo impatto anche nella seconda stagione italiana, dopo essere stato l'uomo copertina dello Scudetto dell'anno precedente..
Attaccante: LAUTARO MARTINEZ (Inter)
Tris anche per Lautaro Martinez nella squadra ideale del Gran Galà del Calcio AIC: dopo gli inserimenti del 2024 e del 2025, il capitano dell'Inter si conferma anche nel 2026. Nella scorsa Serie A ha segnato 17 gol in 30 presenze, vincendo il titolo di capocannoniere e il premio di miglior attaccante del campionato. Considerando tutte le competizioni, ha chiuso con 22 reti in 40 partite, trascinando i nerazzurri alla conquista dello Scudetto e della Coppa Italia. Bastano questi numeri per giustificare il suo inserimento nella top 11.
Attaccante: DONYELL MALEN (Roma)
Entro, spacco e... continuo a spaccare. Nonostante abbia giocato soltanto metà stagione in Serie A, Donyell Malen si è preso subito la Roma e un posto nella top 11 del Gran Galà del Calcio AIC. Arrivato a gennaio dall'Aston Villa, l'olandese ha chiuso il campionato con 18 presenze, 14 gol e 2 assist, diventando il miglior marcatore giallorosso dello scorso campionato. Un impatto immediato, con una media realizzativa da protagonista assoluto. E anche la nuova stagione, dopo il riscatto della Roma, l’ha iniziata bene con cinque reti in due partite…
Attaccante: NICO PAZ (Como)
Al secondo anno in Serie A, Nico Paz ha definitivamente conquistato il campionato. Il talento argentino del Como ha chiuso il 2025/26 con 35 presenze, 12 gol e 6 assist, diventando uno dei protagonisti assoluti della squadra di Fabregas e vincendo anche il premio di miglior centrocampista della Serie A. Arrivato dal Real Madrid nell'estate 2024, dopo essere cresciuto nella cantera dei Blancos e aver debuttato anche in prima squadra, ha trovato a Como lo spazio per esplodere. A giugno ha scelto di restare ancora in Lombardia, con il Real che mantiene un'opzione di riacquisto per il 2027/28.
Allenatore: CESC FABREGAS (Como)
Se da una parte Chivu ha fatto il suo, dall'altra in Lombardia c'è stata la stagione della definitiva consacrazione di Cesc Fabregas da allenatore. Alla guida del Como ha centrato uno storico 4° posto con 71 punti, portando il club per la prima volta in Champions League. I lariani hanno chiuso con 20 vittorie e 65 gol segnati, riscrivendo diversi record societari in Serie A. Un percorso fatto di gioco offensivo, pressione alta e (soprattutto) valorizzazione dei giovani, che gli è valso anche il Premio Bearzot.
La Top XI dello scorso anno
- Portiere: Svilar (Roma)
- Difesa: Dumfries (Inter), Bastoni (Inter), Rrahmani (Napoli), Dimarco (Inter)
- Centrocampo: Barella (Inter), McTominay (Napoli), Reijnders (Milan)
- Attacco: Kean (Fiorentina), Retegui (Atalanta), Lautaro Martinez (Inter)
Allenatore: Antonio Conte (Napoli)