Gran Galà del Calcio Aic, la top 11 della Serie A 2025-2026

Si è fatto conoscere definitivamente nella stagione 2025/26 con il Cagliari, diventando un titolare fisso: 37 presenze in Serie A, 34 da titolare, 1 gol e 4 assist, per oltre 3.000 minuti giocati. Numeri che gli hanno permesso di raccogliere l'eredità di Dumfries e di essere premiato come miglior terzino destro. Dopo le prime apparizioni con l'Atalanta, il classe 2005 ha trovato in Sardegna continuità e spazio, affermandosi anche tra i giovani più interessanti della Nazionale. In estate il Chelsea lo ha acquistato per 55 milioni di euro più bonus