Romagnoli dalla Lazio all'Al Sadd: verso la chiusura dell'affare

Le tappe precedenti

L’Al Sadd aveva iniziato a trattare Romagnoli nell’inverno scorso, poi lo stop improvviso. Quindi il ritorno di fiamma a inizio estate: sembrava tutto fatto ma la guerra in Medio Oriente ha costretto il club qatariota a rivedere budget e strategie. Romagnoli è così tornato a Formello, reintegrato dalla Lazio e portato in panchina da Gattuso nelle prime due partite della stagione. Quando sembrava che tutto fosse, di nuovo, finito, nelle ultime ore l’Al Sadd è tornato alla carica per Romagnoli e adesso l’affare è in chiusura. Ma va definito in poche ore, per non allungare ulteriormente quella che sembra una telenovela.