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Romagnoli dalla Lazio all'Al Sadd: verso la chiusura dell'affare

CALCIOMERCATO

In chiusura il trasferimento di Alessio Romagnoli dalla Lazio all'Al Sadd in Qatar, un'operazione più volte sul punto di essere conclusa e sempre interrotta. Stavolta filtra ottimismo.. Per il passaggio del difensore al club qatariota, la Lazio incasserà intorno ai 3 milioni di euro

COME CAMBIA LA SERIE A DOPO IL MERCATO

Potrebbe essere ricordata come una delle trattative più lunghe della storia del mercato quella tra Alessio Romagnoli e l’Al Sadd. Iniziata nell’inverno 2025/2026, proseguita durante l’estate del 2026, dovrebbe concludersi a sessione estiva (almeno quella italiana) terminata. Ma, considerando che in Qatar il calciomercato chiude giovedì 3 settembre, c’è ancora lo spazio per un happy ending. Mancano ancora le firme, ma la fiducia che stavolta si arrivi al traguardo non manca per un’operazione da circa 3 milioni di euro.

 

Le tappe precedenti

L’Al Sadd aveva iniziato a trattare Romagnoli nell’inverno scorso, poi lo stop improvviso. Quindi il ritorno di fiamma a inizio estate: sembrava tutto fatto ma la guerra in Medio Oriente ha costretto il club qatariota a rivedere budget e strategie. Romagnoli è così tornato a Formello, reintegrato dalla Lazio e portato in panchina da Gattuso nelle prime due partite della stagione. Quando sembrava che tutto fosse, di nuovo, finito, nelle ultime ore l’Al Sadd è tornato alla carica per Romagnoli e adesso l’affare è in chiusura. Ma va definito in poche ore, per non allungare ulteriormente quella che sembra una telenovela.

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