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Milan-Krösche, accordo raggiunto: presto l'ufficialità

milan

Accordo raggiunto tra il Milan e Markus Krösche: sarà il nuovo Head of Football e l'ufficialità dovrebbe arrivare entro il primo dicembre. Il dirigente tedesco si era separato nelle scorse settimane dall'Eintracht Francoforte. La conferma indiretta è arrivata anche dalle parole di Gerry Cardinale a Sky Sport prima di Milan-Inter: "Presto ci sarà un annuncio", aveva detto il proprietario rossonero

MILAN-INTER LIVE - LE PAROLE DI CARDINALE

Raggiunto l'accordo tra Markus Krösche e il Milan per il ruolo di Head of Football rossonero. Il dirigente tedesco ex Lipsia ed Eintracht si unirà presto ai rossoneri con l'ufficialità dell'arrivo che è prevista entro il primo dicembre. Gerry Cardinale, prima di Milan-Inter, aveva parlato a Sky Sport toccando anche il tema calciomercato: "Vogliamo essere attivi. Vorrò sempre essere attivo in ogni finestra di mercato, cercando di sfruttare tutte le opportunità che ci saranno. Come ho detto e ripeto sempre pubblicamente, quando ho preso la proprietà di questo club nel giugno 2022, il mio obiettivo era riportarlo ai vertici del calcio italiano ed europeo. Stiamo facendo del nostro meglio e ci sarà un annuncio molto presto".

Chi è Markus Krösche e i colpi più importanti

Si tratta di uno dei dirigenti più apprezzati del calcio tedesco soprattutto per la sua capacità di scoprire talenti e realizzare grandi plusvalenze. Dopo due anni al Lipsia, dove ha portato giocatori come Nkunku, Dani Olmo e Szoboszlai, il 46enne ha iniziato dal 2021 l'esperienza con l'Eintracht Francoforte con cui ha vinto l'Europa League nel 2022. Tra le sue operazioni più importanti, Kolo Muani e Marmoush, arrivati a parametro zero e rivenduti complessivamente per 170 milioni di euro oltre a Ekitiké, acquistato per 35 milioni e ceduto al Liverpool per 95.

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